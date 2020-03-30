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Dünya
DHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 11:46,Son Güncelleme:/

İngiltere’de nüfusun dörtte biri test edilecek

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İngiltere’de nüfusun dörtte biri test edilecek
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İngiltere’de karantina süresini kısaltmak için yetkililer 17 milyon test alacaklarını duyurdu. Nisan ortasında yapılması planlanan testlerin, parmaktan alınan bir damla kanla 15 dakikada sonuç verdiği ifade edildi.

İngiltere sağlık yetkilileri, tedarikçinin gerekli tıbbi kontrolleri geçmesi halinde 17 milyon test kitinin satın alınmasını planladıklarını açıkladı. Test kiti parmaktan alınan bir damla kan ile 15 dakikada bir kişinin Corona Virüs olup olmadığını belirliyor. İngiltere’de hali hazırda kullanılan ‘antijen’ testler, kişinin ağzından ve burnundan alınan örneklerin laboratuvarda analizini gerektiriyor. Satın alınacak testlerle halkın daha hızlı test edilmesi öngörülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü Baş Danışmanı Dr. Bruce Aylward, geniş kitlelere uygulanacak test ile virüsün kontrol altına alınabileceğini ifade etmişti. İzlanda ve Norveç geniş çaplı test programlarına başlayacaklarını açıkladı. Almanya ise günde 70 bin test yaptığını belirtmişti.

Yetkililer ve uzmanlar, Corona Virüsün ne kadar yayıldığını testler yoluyla öğreneceklerini ve bu verilere bakarak karantina sürelerinin kısalabileceğini öngörüyor.

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