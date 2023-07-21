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İngiltere’de mültecilere ‘yüzen hapishane’

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#İngiltere#Mülteci#Portland
İngiltere’de mültecilere ‘yüzen hapishane’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 07:00

Tartışmalı göç tasarısının hafta başında parlamentodan geçtiği İngiltere’de, erkek mültecilerin barınması için hazırlanan mavna ülkenin güneyindeki Portland limanına yanaştı.

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“Bibby Stockholm” isimli mavnada 500 yetişkin erkek sığınmacı barındırılacak. Ülkeye kabul için değerlendirme süreçleri sırasında göçmenler otellerde barındırılıyordu. Hükümet, mavnanın “önemli ölçüde daha ucuza geldiğini” söylüyor. Yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki üç katlı yapı 222 odaya sahip. İşletmeci firma tesiste, spor ve oyun salonları ile bar ve televizyonlar bulunduğu iddia ediyor. Ancak ortasındaki avlu ve soğuk görüntüsüyle birçok kullanıcı deniz aracını “yüzen hapishaneye” benzetti. İngiltere hükümeti başlangıçta mültecileri üç ila altı ay arasında mavnada tutmayı öngörürken, bu sürenin dokuz aya kadar uzatılabileceği de açıklandı.

 

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#İngiltere#Mülteci#Portland