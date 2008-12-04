İngiltere'de milletvekiline polis baskını

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İngiltere İçişleri Bakanı Jacqui Smith, bakanlığının gizli belgelerini ele geçirmekle suçlanan bir muhalefet milletvekilinin parlamentodaki bürosunun polis tarafından aranmasının, kendi emriyle başlatılan soruşturmanın sonucu olduğunu açıkladı.

Polis baskını ve bu milletvekilinin gözaltına alınması, parlamentoda büyük tepkiye yol açmıştı.



Smith, milletvekillerine yaptığı açıklamada, belgelerin sızdırılmasının, bakanlığın çalışmasına zarar verebileceğini söyledi.



Polis, bilgi sızdırılması olayıyla ilgili olarak Muhafazakar Partili milletvekili Damien Green'in Avam Kamarası'ndaki bürosunu aramış, Green ve eski bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi göz altına alınmışlardı. Ancak bu kişiler hakkında suçlama yapılmamıştı.



Söz konusu aramaya tepki gösteren milletvekilleri, polisin, milletvekillerinin çalışmalarına müdahale edemeyeceğine yönelik teamülleri çiğnediğini ileri sürüyor.