İngiltere’de menenjit alarmı

#İngiltere#Menenjit#Aşı
İngiltere’de menenjit alarmı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2026 07:00

İngiltere’nin Kent bölgesinde patlak veren ve kısa sürede yayılan menenjit salgını ülkede paniğe neden oldu.

Canterbury şehrindeki Kent Üniversitesi’nde hastalığa yakalanan iki öğrenci, kısa süre sonra yaşamını yitirdi. Vaka sayısı çarşamba günü itibarıyla 20’ye yükselirken, yetkililer 2 ila 14 gün arasında değişen kuluçka süresi nedeniyle vaka sayısının artabileceği uyarısında bulundu. İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, vaka sayısı nedeniyle salgının “emsalsiz” olduğunu belirtti.

5 BİN ÖĞRENCİ AŞILANIYOR

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’ndan yapılan açıklamada ise durumun muhtemelen “süper bulaşma olayı” olduğu belirtilirken, “Bu durum üniversitelerdeki yurtlarda devam eden bir yayılmaya işaret ediyor. Bazı partiler düzenlenmiş ve çok sayıda sosyal etkileşim yaşanmış olabilir” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan salgına karşı başlatılan aşılama programı kapsamında, Kent Üniversitesi’nde 5 bin öğrenciye Menenjit B aşısı yapılmaya başlandı.

