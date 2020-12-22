İngiltere'de marketlere hücum

Hızlı yayılan koronavirüs endişesiyle birçok ülkenin Noel’e az bir zaman kala İngiltere’ye kapıları kapatması öfkeye neden oldu. Avrupa ülkelerinin üst üste aldığı yasak kararları İngiltere’de gıda tedariğini de olumsuz etkiledi.

FRANSA SINIRI KAPATTI

Fransa’ya denizden geçişlerin yapıldığı Dover Limanı yetkilileri, Paris yönetiminin tüm geçişleri durdurması nedeniyle 48 saat boyunca İngiltere’den tırların çıkmasına izin verilmeyeceğini bildirdi. Fransa’dan İngiltere’ye tek yönlü sevkıyata izin verilse de, şoförlerin İngiltere’de sıkışıp kalmamak için seyahat etmeyeceğinden korkuluyor. Sınır kısıtlamaları, kıta Avrupa’sından İngiltere’ye gıda tedariğinde kesinti yaşanacağı anlamına geliyor. İngiltere Yiyecek ve İçecek Federasyonu (FDF) CEO’su Ian Wright, “Yük trafiğinin askıya alınması, Noel’de İngiltere’ye taze gıda tedariğinde ve İngiltere’nin yiyecek ve içecek ihracatında ciddi kesintilere yol açabilir” uyarısında bulundu. Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı Birliği (IRU) de Fransa’yı kara sınırlarını açık tutmaya çağırdı. Bazı gıda ürünlerinin tükenebileceği endişesiyle dün erken saatlerden itibaren marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

KARGO TAŞIMACILIĞI DURDU

İngiltere posta servisi Royal Mail, kısıtlamalar nedeniyle Avrupa, Kanada ve Türkiye’ye mektup ve paket teslimatını askıya aldı. Lojistik devi DHL de İngiltere-Avrupa arasında kara yolu taşımacılığını durdurdu. Konuya dair dün açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeyi kıta Avrupa’sına bağlayan Manş Tüneli’nin en kısa sürede yeniden açılması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü söyledi. Johnson konuşmasında, şimdiye kadar 500 binin üzerinde kişinin korona aşısının ilk dozunu aldığı bilgisini de verdi.

‘AVRUPA’NIN HASTA ADAMI’

Salgın krizini kötü yönetmekle suçlanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı ‘Avrupa’nın hasta adamı’ olarak nitelendiren büyük bir başlık atan Daily Mirror gazetesi, İşçi Partisi lideri Keir Starmer’in ‘Johnson halktan özür dilemeli’ sözlerine yer verdi.

Daily Mail gazetesi, ‘Noel öncesi kısıtlama getirmenin insanlık dışı olacağını’ söyledikten hemen sonra yeni kısıtlamalar getiren Johnson’ın İngiliz halkına ihanetle suçlandığını yazdı.

The Sun gazetesi ise Fransa’nın sınırı kapatması nedeniyle İngiltere’nin gıda tedariğinde zor duruma düşmesi üzerine ‘Fransız hiç insaf göstermiyor’ başlığı attı. Johnson dün seyahat yasağı ve tırların geçişine izin verilmemesini görüşmek üzere acil durum kabine toplantısı düzenledi.