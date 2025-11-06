İngiltere'de mahkum krizi: Yanlışlıkla serbest bırakıldılar

Haberin Devamı

İngiltere'de hapishane sistemlerinde yaşanan hatalar, mahkumların yanlışlıkla serbest bırakılmasına yol açtı. Ülkede cinsel saldırı ile suçlanan göçmen Hadush Kebatu 24 Ekim'de yanlışlıkla serbest bırakıldı ve 26 Ekim'de Londra'da yeniden tutuklandı. Kebatu, 28 Ekim'de de sınır dışı edildi. Göçmen Hadush'un ülkeden gönderilmesinden bir gün sonra 29 Ekim'de aynı suçtan mahkum edilen Cezayirli Brahim Kaddour-Cherif, 3 Kasım'da ise dolandırıcılıkla suçlanan William Smith yanlışlıkla serbest bırakıldı. İngiliz polisi, 2 mahkumu arama çalışmaları başlattı.

HAPİSHANELERDE SIKI DENETİMLER HAYATA GEÇTİ

Konuya ilişkin İngiltere Parlamentosu'nda açıklama yapan İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı David Lammy, Kebatu'nun salıverilmesinin ardından eski Metropolitan Polis Yardımcı Komiseri Lynne Owens'un liderliğinde bir incelemenin başlatıldığını söyledi. Lammy, "Olayın ardından hapishane sisteminde şimdiye kadar uyguladığımız en sıkı denetimleri hayata geçirdim. Lynne Owens'un çalışmalarını derinlemesine yapabilmesi önemli. Sanırım daha fazla kontrol ve dengeye ihtiyacımız olacak. Bizim devraldığımız sistem, bir önceki yönetimin kurduğu, insanların gizlice çıkmasına izin veren karmaşık bir sistemdi. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz" dedi.



HAPİSHANE YETKİLİLERİYLE ACİL BİR TOPLANTI

İngiltere'nin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet mağdurlarından sorumlu bakanı Alex Davies-Jones konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tamamen kabul edilemez, öfke ve hayal kırıklığını paylaşıyorum" diyerek, bunun adalet sisteminde daha geniş bir soruna işaret ettiğini söyledi. Bakan Davies-Jones, hükümetin sistemi geliştirmek için teknoloji uzmanlarından yararlandığını aktardı. Hükümetin bugün hapishane yetkilileriyle "acil bir toplantı" düzenlediğini ve "sahada tam olarak neler olup bittiğini anlamaya çalıştıklarını" belirtti.

"BU, ADALET BAKANLIĞI'NIN İDARİ BAŞARISIZLIĞIDIR"

Muhafazakar Parti'nin Gölge Adalet Bakanı Robert Jenrick bu sabah yaptığı açıklamada durumu "tamamen ve kesin bir karmaşa" olarak nitelendirdi. İngiliz medyasına konuşan Jenrick, "Yanlış salıvermeler kabul edilemez. Hapishane servisinin bu olayın farkına varması ve polisi bilgilendirmesi 6 gün sürdü. Polis şimdi yürütülen insan avında bir hafta geriden geliyor. Bu, Adalet Bakanlığı'nın idari başarısızlığıdır" ifadelerini kullandı.

"AYDA ORTALAMA 22 MAHKUM YANLIŞLIKLA SERBEST BIRAKILIYOR"

Hapishane Görevlileri Derneği'nin ulusal başkanı Mark Fairhurst, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, adalet sisteminin karmaşıklığına değindi. Fairhurst, "Ayda ortalama 22 mahkum yanlışlıkla serbest bırakılıyor. Bu durum sadece şimdi gündeme geldi. Şu anda tüm ceza adaleti sisteminin tamamen çökmekte olduğunu görüyoruz. Bu sadece hapishanelerle ilgili değil, denetimli serbestlik, mahkemeler ve polis de aynı durumda. Neyin yanlış gittiğini bulmak ve daha da önemlisi bunu düzeltmek için bir kraliyet soruşturması istiyoruz" şeklinde konuştu.

"BU YIL MART AYINA KADAR GEÇEN 12 AYDA 262 MAHKUM YANLIŞLIKLA SERBEST BIRAKILDI"

İngiltere hükümetinin temmuz ayında yayımladığı verilere göre, İngiltere ve Galler'de bu yıl mart ayına kadar geçen 12 ayda 262 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı. Cezaevi hizmetinin yıllık raporuna göre bu sayı, Mart 2024'te sona eren yıldaki 115 vakaya kıyasla yüzde 128'lik bir artış anlamına geliyor. Yanlışlıkla serbest bırakılan 262 kişiden 233'ü hapishanelerden, 29'u ise mahkemeler tarafından hatayla serbest bırakıldı.

"İNGİLTERE VE GALLER'DE YAKLAŞIK 40 BİN MAHKUM, HAPİSHANELERDEKİ AŞIRI KALABALIĞI AZALTMAK AMACIYLA SERBEST BIRAKILDI"

Eski İngiltere Cezaevi Müfettişi Nick Hardwick, yanlış tahliyelerin "uzun süredir devam eden bir sorun" olduğunu, ancak son dönemdeki artışın erken tahliye planının yürürlüğe girmesiyle bağlantılı göründüğünü söyledi. Hardwick, İngiltere ve Galler'de yaklaşık 40 bin mahkumun, hapishanelerdeki aşırı kalabalığı azaltmak amacıyla hükümetin geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlattığı "acil erken tahliye programı" kapsamında ceza sürelerini doldurmadan serbest bırakıldığını belirtti. Nick Hardwick, "Bu durum, cezaevi hizmetinde mahkumların tam olarak ne kadar süre yatması gerektiğini hesaplayan birimlerde karışıklığa yol açtı" dedi. Tahliye tarihlerinin hesaplanmasının "karmaşık" olduğunu belirten Hardwick, burada asıl önemli olanın personelin deneyimi olduğunun altını çizdi.