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İngiltere'de liderlik yarışında aday sayısı 2'ye düştü

#İngiltere#Muhafazakar Parti#Seçim
İngilterede liderlik yarışında aday sayısı 2ye düştü

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni liderini ve ülkenin yeni başbakanı belirlemek üzere yapılan son oylamada aday sayısı 2'ye düştü. Rishi sunak ve Liz Truss seçim yarışına devam edecek.

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Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 137 oy, Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın ise 113 oy alarak seçim yarışına devam ederken, 105 oy alan Ticaret Bakanı Penny Mordaunt seçim yarışından elendi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kendisine yöneltilen istifa baskılarının ardından 7 Temmuz Perşembe günü istifa etmişti. Johnson'ın istifasıyla başlayan yeni liderlik seçimlerinin 5 Eylül'e kadar sona ermesi planlanıyor. Johnson, 5 Eylül'de yeni lider göreve başlayana kadar başbakanlık ve parti liderliği görevlerine devam edecek.

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#İngiltere#Muhafazakar Parti#Seçim

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