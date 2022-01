İngiltere'de kutlamalarda Kovid kuralları umursanmadı

Haberin Devamı

İngiltere, korona virüs (Covid-19) ile mücadele önlemleri kapsamında yeni yıla yasaklarla girdi. İngiliz Parlamentosu önünde bulunan Thames Nehri üzerinde her yıl gerçekleştirilen havai fişek ve ışık gösterileri ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yapılmadı. Covid-19'un Omicron mutasyonunun yayılmasıyla birlikte yılbaşı kutlamalarını iptal eden İngiltere hükümeti, evlerde kutlama yapılması yönünde çağrı yaptı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yeni yıl mesajında ise, herkesi 3. doz aşı olmaya ve buluşmalara gitmeden önce mutlaka test yaptırmaya davet etti. Covid-19 test sonucu negatif olmayan kişilerin kalabalık ortamlara girmesinin sakıncalı olacağının da altını çizen Johnson, herkesin 2022 yılını kutladı.



VATANDAŞLAR YASAKLARI DİKKATE ALMADI



Her yıl kutlamaların düzenlendiği İngiltere'nin başkenti Londra'da ise, bu yıl resmi olarak havai fişek gösterisi yapılmazken, kutlamaya gelen bazı vatandaşlar ise Covid-19 önlemlerini dikkate aymayarak kent merkezinde havai fişek patlattı. Londra’nın simgelerinden bir tanesi olan London Eye çevresinde kutlamalar gerçekleştirilirken, geçen yıla nazaran daha kalabalık bir topluluk oluştu. Alınan önlemler çerçevesinde İngiltere Polis Teşkilatında görevli yüzlerce polis, insanlara evlere dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.



4 YIL SONRA BİG BEN TEKRAR ÇANLARINI ÇALDI



İngiltere’nin en önemli turistik simgelerinden bir tanesi olan ve 2017 yılında son defa çanlarını çalan Big Ben, yaklaşık 4 yıl sonra tekrardan açıldı. Big Ben’in saatinin görüldüğü kısmında çalışmalar tamamlanırken, restorasyon çalışmaları belirli bir kısımda halen devam ediyor. Saatler gece yarısını gösterdiği an sessizliğini bozan Big Ben’in çanları arasında coşkulu kalabalık çığlıklar atarak yeni yıla girdi.