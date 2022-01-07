İngiltere'de kuş gribi alarmı... İlk defa insana bulaştı

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Güney Batı İngiltere'de bir kişide kuş gribi görüldü. Sağlık Güvenliği Ajansı (HSA), konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi;

'Kişi enfeksiyonu, uzun bir süre boyunca evlerinde ve çevresinde tuttukları çok sayıda enfekte kuşla çok yakın ve düzenli temastan aldı.'

Söz konusu tesisi ziyaret edenler de dahil olmak üzere tüm temaslı kişilerin incelendiğinin altını çizildi ve 'Enfeksiyonun başkalarına yayıldığına dair bir kanıt yok. Birey şu anda iyi durumda ve kendini izole ediyor' denildi.

HSA aynı açıklamasında vakayla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile temasa geçtiğini duyurdu. Hastalığa neden olan kuşlar ise itlaf edildi.

İleri laboratuvar analizleri, virüsün kuşlarda bulunan 'H5' tipi olduğunu gösterdi. Bu özel suş İngiltere'de ilk kez bir insanı enfekte etti.

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İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR MU?

UKHSA'nın baş bilim sorumlusu Profesör Isabel Oliver, 'Halk için kuş gribi riski çok düşük olsa da, bazı suşların insanlara yayılma potansiyeli olduğunu biliyoruz' dedi.

Oliver sözlerine şöyle devam etti;

'Şu anda tespit edilen bu suşun insandan insana yayılabileceğine dair bir kanıt yok, ancak virüslerin her zaman geliştiğini biliyoruz ve durumu yakından izlemeye devam ediyoruz.'

KUŞ GRİBİ NASIL BULAŞIR?

Kuş Gribi, influenza ailesine ait bir virüs tarafından meydana getirilir. Çoğu kuş gribi virüsleri insanlarda hastalığa neden olmaz. Ancak, bazı alt tipleri insanlara bulaşabilir.

Enfekte kuşlar, tükürük, mukoza ve dışkılarıyla kuş gribi virüsünü etrafa yayarlar. Hasta veya ölü kümes hayvanlarıyla yakın veya doğrudan temas yoluyla kuş gribi hastalığı insanlara bulaşabilmektedir.

Kuş gribi virüsleriyle insan enfeksiyonları, kirli eller vasıtasıyla virüsün kişinin gözlerinden, burnundan veya ağzından vücuduna girmesiyle veya havadaki virüsleri solunum yoluyla almasıyla meydana gelebilir.