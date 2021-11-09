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İngiltere'de kuş gribi alarmı... Bölge karantinaya alındı

#Kuş Gribi#İngiltere#Dünya
İngilterede kuş gribi alarmı... Bölge karantinaya alındı

İngiltere'de bir çiftlikte 'yüksek derecede patojenik' bir H5N1 suşu bulunduğu açıklandı. Virüsün yayılmasını engellemek için bölgeyi karantinaya alan yetkililer çiftlikteki tavuk ve hindileri itlaf edilecek.

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Dünya henüz koronavirüsü atlatamadan İngiltere'den gelen haber ile sarsıldı. Warwickshire'daki bir tesiste kuş gribi olarak da bilinen H5N1'e rastlandı.

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı (DEFRA) çiftlikte 'yüksek derecede patojenik' bir H5N1 suşu bulunduğunu açıkladı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, virüsün yayılmasının önün geçilmesi için buradaki tavuk ve hindiler itlaf edilecek.

GÜVENLİK BÖLGESİ OLUŞTURULDU

Aynı habere göre, çiftliğin etrafında yaklaşık 3 kilometrelik koruma bölgesi 13 kilometrelik gözetim bölgesi oluşturuldu. Bölgeye giriş çıkışların yasaklandığı da gelen bilgiler arasında.

Çiftliklere ve kuş bakıcılarına, İngiltere'deki birçok bölgede kümes hayvanlarında kuş gribinin (H5N1) tespit edilmesinin ardından biyogüvenlik önlemlerini sıkılaştırmaları emredildi.

3 Kasım'da saat 17.00'den itibaren zorunlu kılınan Kuş Gribi Önleme Bölgesi (AIPZ) kapsamında işçilerin kuş barınaklarına girmeden önce kıyafetlerini ve ayakkabılarını değiştirmeleri ve saha araçlarının da hastalığın yayılmasını durdurmak için düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekiyor.

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Yapılan resmi açıklamada virüsün halk sağlığına yönelik oluşturduğu riskinin 'çok düşük' olduğunun altı çizildi.

Aynı açıklamada kuş gribinin 'İngiltere'deki tüketiciler için çok düşük gıda güvenliği riski' oluşturduğu bilgisine yer verildi.

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#Kuş Gribi#İngiltere#Dünya

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