İngiltere'de ve Madagaskar'da Kovid-19'a karşı yeni ilaç denemeleri

İNGİLTERE

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre yeni ilaç, Southampton Üniversitesi Hastanesinde 75 hasta üzerinde denenmeye başlandı.

Southampton merkezli bir şirketin geliştirdiği ilaçta, vücudu enfeksiyon tehlikesine karşı uyaran "interferon beta" proteininin kullanıldığı belirtildi.

İnsan vücudunun da ürettiği interferon beta proteini, bağışıklık sisteminin "ilk savunma hattı" olarak nitelendiriliyor.

DENEMELER HAZİRAN SONUNA KADAR SÜRECEK

İlacı geliştiren şirketin üst düzey yöneticisi Richard Marsden, Kovid-19'un, vücutta bu proteinin üretilmesini engellediğini; yeni ilacın ise proteini, püskürtme yöntemiyle doğrudan solunum yoluna gönderdiğini anlattı.

Marsden bu yolla, bağışıklık sistemi zayıf hastalarda bile virüse karşı güçlü bir tepki oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Söz konusu proteinin, aralarında astımın da yer aldığı birçok kronik akciğer rahatsızlıklarında kullanıldığı biliniyor.

Şirketin, ilacın insan üzerindeki denemelerini haziran sonuna kadar bitirmeyi planladığı ve üretim için dünyadaki çeşitli şirketlerle temasa geçtiği kaydedildi.

İlacın başarılı olması halinde bile geniş kitlelere ulaşmasının yıl sonunu bulacağı belirtildi.

MADAGASKAR



Rajoelina, devlet televizyonunda yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, bu haftadan itibaren Covid Organics bitkisel ilacının temel maddesi olan artemisia bitkisinden elde edilen "artemisinin" bazlı enjekte edilebilir ilacın klinik deneylerine başlayacaklarını belirtti.

Amerikalı doktorlar ve uluslararası araştırmacılarla çalıştıklarını kaydeden Rajoelina, ilacın Kovid-19 hastalarına enjekte edileceğini söyledi.

"Artemisinin maddesinin antiviral özellikleri ve bağışıklık sistemini güçlendirici rolü kanıtlandı. Bu keşif sayesinde uluslararası araştırmacılar, Afrika'nın en büyük kanser merkezinin Madagaskar'da açılmasını teklif ettiler." diyen Rajoelina, ayrıca bir ay içinde yapımı tamamlanacak Covid Organics üretim fabrikasını açarak bitkisel ilacın üretimini artıracaklarını ifade etti.

Madagaskar Cumhurbaşkanı ayrıca Covid Organics'i tüm Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelere göndereceklerini, ülke içerisinde de ücretsiz dağıtacaklarını vurguladı.

Çiftçilere, ülkenin yıllık üretimini 3 bin tona çıkaracak şekilde artemisia bitkisi yetiştirmeye çağıran Rajoelina, bu bitkinin bir tonunun 3 bin dolar civarında olduğunun altını çizdi.

ACİL DURUM 15 GÜN UZATILDI

Cumhurbaşkanı Rajoelina, öte yandan sağlık alanındaki acil durumun 15 gün daha uzatıldığını, sınav dönemindeki sınıflar hariç eğitime verilen aranın devam edeceğini bildirdi.

Tüm yurt içi ve dışı uçuşların ile deniz ulaşımının 15 gün daha yapılmayacağını kaydeden Rajoelina, karantina altında olmayan bölgelerde ibadethanelerin sosyal mesafeye uyulması kuralıyla açılabileceğini belirtti.

Madagaskar'da salgının başından bu yana görülen 151 vakadan 98'i iyileşti.

COVİD ORGANİCS'İ AFRİKA'DA 6 ÜLKE İLACI TALEP ETTİ

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmişti.

Afrika'dan Senegal, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya ve Komorlar şu ana kadar ilacı talep eden ülkeler oldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti de ilaçla ilgilendiğini duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.