İngiltere’de Kovid-19 önlemleri karşıtı grup protesto düzenledi

StandUpX, üyeleri yerel saatle 12.00'de (TSİ 14.00) Trafalgar Meydanı'nda bir araya geldi. Ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasına rağmen yapılan gösteride, önlemlerle özgürlüklerin sınırlandırıldığı iddia edildi.

"Onayımız yok", "Kovid-19 aldatmacası", "Tiranlık ne zaman kanun oldu" yazılı pankartlar taşınan gösteride, önlemlerin kaldırılması istendi.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı eylemi polis de izlerken, henüz bir taşkınlık yaşanmadı.

Geçen haftaki gösteride eylemciler polisle çatışmış ve 32 kişi gözaltına alınmıştı.

REKOR VAKA

İngiltere'de dün 6 bin 874 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka artışı kaydedilmişti.

41 bin 936 ile Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün olduğu ülkede, vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

YENİ TEDBİRLER

Ülkede yeni önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonra da kapanmaya başlamıştı.

Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, 28 Eylül'den itibaren düğün törenlerine katılacak kişi sayısı 30'dan 15'e düşürülmüştü.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırılmıştı.

Yeni önlemler kapsamında ayrıca, maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası 2 katı artırılarak 200 sterline çıkarılmıştı

Başbakan Boris Johnson, bu kısıtlamaların 6 ay süreyle geçerli olabileceğini söylemişti.