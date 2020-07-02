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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 23:56,Son Güncelleme:

İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 44 bin sınırına dayandı

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İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 44 bin sınırına dayandı
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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 995’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının Twitter üzerinden yayımladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 89 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 43 bin 995’e çıktı.

Ülkede vaka sayısı 576 artarken toplam vaka sayısı yapılan yeniden değerlendirme ile 283 bin 757 olarak açıklandı. Ayrıntıları paylaşılmayan yeni değerlendirmenin sonucu olarak ülkedeki resmi toplam vaka sayısı dün açıklanan 313 bin 483 sayısının yaklaşık olarak 30 bin vaka gerisine düşmüş oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da birinci, dünya genelinde de ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

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