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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 21:11,Son Güncelleme:

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 220'ye çıktı

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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 220'ye çıktı
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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 220’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 220’ye çıktı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 516 artarken, toplam vaka sayısı 285 bin 416 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

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