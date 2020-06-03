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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 18:34,Son Güncelleme:

İngiltere'de Kovid-19 hız kesmiyor! İşte bugün ölenlerin sayısı

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İngiltere'de Kovid-19 hız kesmiyor! İşte bugün ölenlerin sayısı
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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 359 artarak toplamda 39 bin 728'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 171 bin 829 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 4 milyon 786 bin 219 oldu.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 359 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 39 bin 728'e yükseldi. Vaka sayısı da 1871 artarak 279 bin 856'ya ulaştı.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

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