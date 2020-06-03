İngiltere'de Kovid-19 hız kesmiyor! İşte bugün ölenlerin sayısı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 171 bin 829 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 4 milyon 786 bin 219 oldu.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 359 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 39 bin 728'e yükseldi. Vaka sayısı da 1871 artarak 279 bin 856'ya ulaştı.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.