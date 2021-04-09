İngiltere’de Kovid-19 aşısının 10 binin üstünde can kaybını önlediği tahmin ediliyor

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE), ülkede Kovid-19 aşılarının can kaybına etkisi üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Araştırmada, aşı programının başladığı 8 Aralık 2020 tarihinden 31 Mart'a kadarki dönem ile aşılama öncesi dönemdeki Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayıları karşılaştırıldı.

Buna göre, ülkede Kovid-19 aşılarının uygulanmasıyla 80 yaş üstündekilerde 9 bin 100, 70-79 yaş aralığındakilerde 1200, 60-69 yaş aralığındakilerde de 100 olmak üzere toplam 10 bin 400 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin önlendiği tahmin edildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı değerlendirmede, "Aşılama programımızın başarısını ve oluşturduğu etkiyi görmek harika. Aşılar 10 binden fazla kişinin hayatını kurtardı." ifadelerini kullandı.

Hancock, ülkede kullanımına onay verilen 3 Kovid-19 aşısının güvenli ve etkili olduğunu belirterek aşının hayat kurtardığını kaydetti.

Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının kullanımına onay verilen ülkede, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 31 milyon 807 bin 124'e ulaşırken bunlardan 6 milyon 91 bin 905'ine ikinci doz uygulandı.





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