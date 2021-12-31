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İngiltere’de Kovid-19 alarmı: Yeni hastaneler kurulacak

#İngiltere#Koronavirüs#Geçici Hastane
İngiltere’de Kovid-19 alarmı: Yeni hastaneler kurulacak

Omicron varyantı İngiltere'yi sarstı. İngiltere’de artan Kovid-19 vakaları sebebiyle geçici hastanelerin kurulacağı açıklandı.

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İngiltere, artan Kovid-19 vakalarıyla mücadele kapsamında geçici hastaneler kuracak. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’nden (NHS) yapılan açıklamada, artan vakalarla birlikte sağlık hizmetlerinin “savaş durumu” haline geldiği belirtilirken, hastanedeki yatışlarda uygulanan tedavilerle salgının önüne geçilebileceği yer aldı.

Başkent Londra da dahil olmak üzere Bristol, Leeds ve diğer 8 şehirdeki hastanelere bu haftadan itibaren ekstra 100 yatak hizmeti sağlanacağını belirten Ulusal Sağlık Hizmetleri Yöneticisi Stephen Powis, “Yükselen Kovid-19 vakaları ve hastaneye yatış oranları ile birlikte NHS şu anda ‘savaş durumu’nda. Umarım, yeni merkezleri kullanmak zorunda kalmayız” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise artan Kovid-19 vakaları ile ilgili yaptığı açıklamada, tam aşılı olmayan kişilere sert uyarılarda bulundu. Güçlendirici doz aşıların piyasaya sürülmesindeki başarılardan bahseden Johnson, “Henüz tam aşılı olmayan herkesle konuşmak istiyorum, hastalığın onlara zarar veremeyeceğine inanan insanlarla. Şu an hastaneye giden insanlara bakın, onlar siz de olabilirsiniz. Yoğun bakım ünitelerinde aşı olmamış kişilerin yaşadığı gereksiz acılara bakın, onların yerinde olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“SÜPER DALGA YATAKLARI”

Planlanan 4 bin yatağın, “süper dalgalanma yatağı” olarak adlandırıldığını öğrenilirken, İngiltere’de hükümet, salgının ilk dalgasında ‘Nightingale’ adlı birçok hastane açmış fakat hastanelerin gerektiği şekilde verimli kullanılmadığı açıklanmıştı.

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Sağlık çalışanları ise, artan vaka sayıları sebebiyle hastalanan ve kendisini izole etmek isteyen çalışanlar nedeniyle personel sıkıntısının yaşandığını ifade ediyor.

İngiltere’de dün Omicron mutasyonu ile iyice artan vaka sayıları sebebiyle 189 binden fazla vaka tespit edilmişti.

İngiltere, Avrupa’da 148 binden fazla Kovid-19 bağlantılı can kaybı ile en kötü durumda olan ülkelerden biri olarak biliniyor.

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#İngiltere#Koronavirüs#Geçici Hastane

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