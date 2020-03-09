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İHA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 15:13,Son Güncelleme:/

İngiltere’de koronavirüsünden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

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İngiltere’de koronavirüsünden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
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İngiltere Sağlık Biriminden yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e yükseldiği duyuruldu.

İngiltere Sağlık Birimi Başkanı Profesör Chris Whitty yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu.

Whitty açıklamasında, ”Alınan bilgilere göre koronavirüsü sebebiyle İngiltere’de hayatını kaybeden kişi sayısı 3’e yükselmiştir. Özel hayatın ve aile fertlerinin almış olduğu karar neticesinden hayatını kaybeden hastamızın ismini açıklayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Whitty, hayatını kaybeden üçüncü kişinin; 60 yaş üstünde bir erkek olduğunu, Kuzey Manchester Genel Cerrahi Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ve virüsün yaygın olduğu bir ülkeye tatil için gittiğini tespit ettiklerini de belirtti.

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