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İngiltere'de koronavirüse bağlı ölümlerde rekor! Yüzde 68'lik artış...

#Koronavirüs#İngiltere#Sıcak Hava
İngilterede koronavirüse bağlı ölümlerde rekor Yüzde 68lik artış...

Omicron'un BA.4 ve BA.5 olarak adlandırılan alt varyantları nedeni ile vaka sayılarında ciddi bir artış yaşayan İngiltere'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı ölümlerde rekor kırılırken bir haftada yüzde 68'lik bir artış yaşandı. Uzmanlar ani artışın arkasındaki nedeni öğrenmek için harekete geçti.

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Geçtiğimiz hafta tarihinin en sıcak gününü yaşayarak kendi rekorunu kıran İngiltere bu hafta sıcaklıklardan kaynaklandığı düşünülen bir gizemi çözmeye çalışıyor.

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VİRÜS ÖLÜMLERİ YAKLAŞIK YÜZDE 70 ARTTI

Resmi rakamlar 19 Temmuz'da İngiltere'de 258 kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini gösteriyor, aynı gün ülkedeki hava sıcaklığı 40.2 dereceydi.

İngilterede koronavirüse bağlı ölümlerde rekor Yüzde 68lik artış...

Geçtiğimiz hafta ülkeyi kavuran sıcak hava dalgası haritalara böyle yansıdı

Pandeminin karanlık günlerindeki korkutucu rakamların aksine 258 iyimser bir rakam gibi görünse ülkedeki sağlık yetkilileri bunun haftada yüzde 68'lik bir artış olduğunu belirtti.

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BİLİM İNSANLARI GİZEMİ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR

Koronavirüs kaynaklı ölümlerdeki ani yükselişi çözmeye çalışan bilim insanları sıcak hava dalgası vurduğunda ülkedeki enfeksiyon sayısının zaten çok yüksek seviyelerde olduğunu belirtti.

Uzmanların yaygın görüşü, koronavirüse yakalanan ancak virüs nedeni ile değil ısıya bağlı nedenlerden hayatını kaybeden insanların çoğunlukta olduğu yönünde.

Bir grup araştırmacı ise bunaltıcı sıcakların koronavirüs enfeksiyonlarını daha kötüleştirmiş olabileceğini öne sürüyor. Özellikle yaşlı ve savunması kişilerin bu grupta olabileceği düşünülüyor.

İngilterede koronavirüse bağlı ölümlerde rekor Yüzde 68lik artış...
İngiltere'de açıklanan resmi rakamlar...

East Anglia Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalık uzmanı Profesör Paul Hunter, koronavirüse yakalanan insanların aşırı sıcak havanın olduğu günlerde izolasyonda olmalarından dolayı kendileri koruyamamış olabileceklerini söyledi.

Warwick Üniversitesi'nden Profesör Lawrence Young ise sıcak hava dalgasının koronavirüsün etkilerini şiddetlendirmiş olabileceğini belirtti.

PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ 800 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Mevsim normallerinin dışında seyreden aşırı sıcak hava nedeni ile zor bir hafta geçiren İngiltere'de ısıdan kaynaklanan ölümlerin sayısı net olarak bilinmiyor. Ancak uzmanlar geçen hafta Pazartesi ve Salı günü İngiltere'de 800'den fazla kişinin öldüğünü tahmin ediyor.

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VAYA SAYISI ARTIYOR

Omicron'un alt varyantlarından BA.5 tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de de vaka sayılarında artışa neden oldu. Virüse bağlı ölümlerin bu ayın başından beri yükseliş trendine geçtiği açıklanırken, 19 Temmuz'a kadar olan süreçte 3,1 milyon insanın enfekte olduğu düşünülüyor.

Covid-19 Enfeksiyon Araştırması Analitik Veriler sorumlusu Sarah Crofts geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Enfeksiyonlar azalma belirtisi göstermiyor ve oranlar en son bu yılın Mart ayında Omicron BA.2 dalgasının zirvesinde kaydedilen seviyelere yaklaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede önümüzdeki aylarda 50 yaş üzeri herkese takviye aşılar sunulacak. Sağlık yetkilileri, virüse karşı korumanın devamı için takviye aşıların yaptırılmasının önemli olduğunu vurguluyor.

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