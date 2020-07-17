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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 21:55,Son Güncelleme:

İngiltere'de koronavirüs salgınında son gelişmeler

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İngiltere'de koronavirüs salgınında son gelişmeler
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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 233'e yükseldi.

Hükümetin Kovid-19 verilerini paylaştığı internet sitesindeki verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 114 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 45 bin 233'e ulaştı.

Vaka sayısı son 24 saatte 687 artarak 293 bin 239 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI, GÜNLÜK ÖLÜ SAYILARINI YAYIMLAMAYI DURDURDU

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle günlük ölüm sayılarına ilişkin verilerin yayımlanmasının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, günlük ölü sayılarının Kovid-19 testi pozitif çıkan tüm hastalar üzerinden hesap edildiği, test tarihi ile ölüm tarihi arasında geçen sürenin hesaba katılmadığı, bu nedenle günlük ölü sayılarının çarpıtılabileceğine yönelik iddiaların olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümlere ait verilerin nasıl kaydedildiğine dair acil bir inceleme çağrısında bulunmuştu.

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