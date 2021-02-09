İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1052 kişi öldü

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 12 bin 364 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 3 milyon 972 bin 148'e çıktı.



Son 24 saatte 1052 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 113 bin 850'ye yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.



Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 12 milyon 646 bin 486'ya ulaştı, bunlardan 516 bin 392'sine ikinci doz aşı uygulandı.



Ülkede 26 bin 723 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 230'u yoğun bakımda bulunuyor.