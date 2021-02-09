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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 19:40 | Son Güncelleme:

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1052 kişi öldü

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İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1052 kişi öldü
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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1052 artarak 113 bin 850'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 12 bin 364 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 3 milyon 972 bin 148'e çıktı.

Son 24 saatte 1052 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 113 bin 850'ye yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 12 milyon 646 bin 486'ya ulaştı, bunlardan 516 bin 392'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 26 bin 723 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 230'u yoğun bakımda bulunuyor.

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