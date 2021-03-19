MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 101 kişi hayatını kaybetti
GeriDünya İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 101 kişi hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 20:04 | Son Güncelleme:

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 101 kişi hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 101 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 101 artarak 126 bin 26'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 4 bin 802 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 285 bin 684'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 101 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 126 bin 26'ya yükseldi.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 26 milyon 263 bin 732'ye ulaştı, bunlardan 2 milyon 11 bin 70 kişiye ikinci doz aşı da uygulandı.

Ülkede 6 bin 544 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken bunlardan 879'u yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi