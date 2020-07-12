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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 20:09,Son Güncelleme:

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 819'a çıktı

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İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 819'a çıktı
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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 819'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 819'a ulaştı.

Vaka sayısı son 24 saatte 650 artarak 289 bin 603 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

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