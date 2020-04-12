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Dünya
DHA
Haber Giriş: 12.04.2020 - 17:44,Son Güncelleme:

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 737 kişi hayatını kaybetti

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İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 737 kişi hayatını kaybetti
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İngiltere'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612'ye yükseldi.

İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612’ye yükselirken, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 84 bin 279’a çıktı.

Ülkede son 24 saatte koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 5 bin 288 artarak 84 bin 279’a çıktı. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 737 kişi daha artarak 10 bin 612’ye yükseldi.

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