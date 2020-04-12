İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 737 kişi hayatını kaybetti

İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612’ye yükselirken, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 84 bin 279’a çıktı.

Ülkede son 24 saatte koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 5 bin 288 artarak 84 bin 279’a çıktı. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 737 kişi daha artarak 10 bin 612’ye yükseldi.