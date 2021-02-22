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Dünya
DHA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 19:13 | Son Güncelleme:

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları hafifletiliyor

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İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları hafifletiliyor
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İngiltere'de koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye yönelik alınan kararlar kapsamında kısıtlama getirilen bar ve restoranların, 12 Nisan'dan önce açık havada servis yapmaya başlayabilecekleri açıklandı.

İngiltere'de koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlar sonucu bar ve restoranların müşteri kabul etmesi yasaklanmıştı. İngiliz medyası, bar ve restoranların açık havada olmak şartıyla 12 Nisan'dan önce müşteri kabul etmeye başlayabileceklerini duyurdu. Kapalı alanlarda müşteri ağırlamak için ise mayıs ayının beklendiği aktarıldı.

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