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DHA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 21:07 | Son Güncelleme:

İngiltere'de koronavirüs aşısı olanların sayısı açıklandı

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İngiltere'de koronavirüs aşısı olanların sayısı açıklandı
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede 33 binden fazla koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Johnson, ülke çapında 500 bin kişinin koronavirüs aşısında ilk dozu aldığını söyledi ve gelecekte atılacak adımlara yönelik açıklama yaptı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülke çapında 500 bin kişinin koronavirüs aşısının ilk dozunu aldığını duyurdu. Basın toplantısı düzenleyen Johnson, okulların Ocak ayında normal şekilde yeniden açılmasını istediğini ve bunun öncelik olduğunu söyledi, ancak bunun virüsün yayılmasına bağlı olduğunu vurguladı.

DR. VALLANCE: ÜLKE GENELİNE YAYILMASINI BEKLİYORUZ

İngiltere'de hükümetin bilimsel danışmanı olarak görev yapan Dr. Sir Patrick Vallance, koronavirüsün yeni türünün ülke geneline yayılmasını beklediğini söyledi. Ülkenin daha büyük bir alanının önlemler kapsamında oluşturulan 4. Kademeye taşınabileceğini belirtti.

İNGİLTEREDE SON DURUM

İngiltere'de son 24 saatte 33 bin 364 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 215 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 73 bin 511, toplam can kaybı ise 67 bin 616 olarak duyuruldu.

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