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İngiltere'de korkutan gelişme: Koyunda kuş gribi tespit edildi

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#İngiltere#Koyun#Kuş Gribi
İngilterede korkutan gelişme: Koyunda kuş gribi tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 13:27

İngiltere'de ilk kez bir koyunda kuş gribi tespit edildiği açıklandı. Tespitin, kafes kuşlarına yapılan rutin gözetim sırasında belirlendiği açıklandı.

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İngiltere hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, İngiltere'de ilk kez bir koyunda kuş gribi tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Yorkshire'da bulunan bir çiftlikte daha önce çok tehlikeli kaydedilen yüksek patojenik kuş gribi (H5N1) tespit edilen kafes kuşlarına yapılan rutin gözetim sırasında bir koyunda belirlendiği belirtildi.

H5N1'in bir koyunda tespit edilmesinin ilk kez olduğu aktarılan hükümet açıklamasında, ülkedeki hayvancılık popülasyonu için artan bir risk olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı vurgulandı.

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#İngiltere#Koyun#Kuş Gribi

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