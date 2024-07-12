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İngiltere’de kıyıya vuran balina sürüsünün tamamı öldü

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#İngiltere#Balinalar Karaya Vurdu#Balina
İngiltere’de kıyıya vuran balina sürüsünün tamamı öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 11:06

İngiltere’deki Orkney Adaları’nda kıyıya vuran 77 yüzgeçli pilot balinadan oluşan sürünün tamamının öldüğü açıklandı.

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İngiliz Dalgıçlar Deniz Yaşamı Kurtarma Ekibi (BDMLR), hayatta kalan son 12 balinanın da durumlarının kötüleşmesi nedeniyle ötenazi uygulanarak öldürüldüğünü ifade etti.

BDMLR, dün sabah saatlerinde Orkney Adası'nda deniz kıyısında görülen 77 yüzgeçli pilot balinasının toplu olarak kıyıya vurduğuna dair ihbar aldığını ifade etti.

Açıklamada, “Sağlık görevlileri geldiklerinde plajın yukarısında yaklaşık 77 hayvan buldular, görünüşe göre saatlerdir mahsur kalmışlardı. Ne yazık ki, bu noktada sadece 12 tanesi hala hayattaydı. Çok sınırlı kaynaklar ve hemen ulaşılabilen personel ile, gelen gelgit dalgaları yaklaşırken hayatta kalan hayvanlara sağlık değerlendirmeleri yapıldı ve ilk yardım sağlandı” denildi.

İlk yardım çalışmaları sonrasında hayatta kalan 12 balinanın da uzun saatler boyunca karada kalmalarıyla birlikte durumlarının kötüleştiği bu nedenle ötenazi ile öldürüldükleri ifade edildi.

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Ekip, balinaların karaya vurmasına neyin sebep olduğunu bilmek için henüz erken olduğunu, tahminlerine göre sürüden bir balinayı takip ederek kıyıya vurduklarını düşündüklerini belirtti.

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#İngiltere#Balinalar Karaya Vurdu#Balina

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