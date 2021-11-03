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İngiltere'de 'kış zor geçebilir' uyarısı yapıldı

#Koronavirüs#İngiltere#Kış
İngilterede kış zor geçebilir uyarısı yapıldı

İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam, ülkedeki "çok yüksek" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka oranlarının, "kış aylarının zor geçebileceği" anlamına geldiğini söyledi.

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İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam, ülkedeki "çok yüksek" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka oranlarının, "kış aylarının zor geçebileceği" anlamına geldiğini söyledi.

Profesör Van-Tam, BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiltere'deki Kovid-19 vaka oranlarının sonbaharın erken döneminde bu kadar hızlı ilerlemesinin "endişe verici" olduğunu belirtti.

Çok fazla insanın salgının artık bittiğine inandığını söyleyen Van-Tam, "Kişisel olarak kışın zor ayların geleceğini hissediyorum ve (salgın) bitmedi." ifadesini kullandı.

Van-Tam, ülkede Kovid-19 vaka sayılarının, istikrarlı seviyede görünse de hala "çok yüksek" olduğunu hatta Avrupa'nın çoğundan daha yüksek olduğunu vurguladı.

Kovid-19 nedeniyle ölümlerin arttığına ve enfeksiyonların daha büyük yaş gruplarına nüfuz etmeye başladığına dair işaretlerin olduğuna dikkati çeken Van-Tam, mevcut Kovid-19 seviyelerinin, "artık dikkatli olunması gerektiği" anlamına geldiğini ve uzmanların, ilerleyen günlerde verileri analiz etmeye devam edeceğini ifade etti.

"KIŞ AYLARI VE NOEL'DE DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

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Kovid-19 aşılama programlarının başarısı ve özellikle gelecek birkaç ay içinde insanların ne kadar dikkatli olduğunun, sürecin gidişatını belirleyeceği uyarısında bulunan Van-Tam, kış ayları ve Noel döneminde daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Van-Tam, insanların güçlendirici Kovid-19 ve grip aşılarını yaptırmalarının çok önemli olduğuna işaret etti.

İngiltere'de dün Kovid-19 nedeniyle 33 bin 865 yeni vaka tespit edilmiş, 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 21 Ekim'de 52 bin 9 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle "17 Temmuz'dan bu yana en yüksek vaka sayısı"na ulaşılmıştı.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid da salgının hala tehdit olmaya devam ettiğini, kış aylarında günlük 100 bin Kovid-19 vakası görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

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