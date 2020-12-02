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Dünya
DHA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 18:21 | Son Güncelleme:

İngiltere'de kimyasal madde taşıyan tankerde yangın

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İngiltere'nin Cambridge kentinde benzin istasyonu yakınında alev alan kimyasal madde taşıyan tanker patladı.

İngiltere'nin Cambridge kentine bağlı İves kasabasında benzin istasyonuna yakın yerde kimyasal patlayıcı madde taşıyan kamyon aniden alev aldı. Alevlerin artmasıyla patlama meydana gelen tankerden çıkan duman tüm bölgeyi kapladı. O anlar kameraya yansıdı.

Cambridge itfaiye ekipleri, kimyasal madde taşıyan tankerin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı. Görgü tanıkları, patlama sonrasında panik içinde olduklarını ve yoğun dumanın tüm bölgeyi kapladığını kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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