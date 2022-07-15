Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere'de kavruluyor! İlk kez 'kırmızı alarm' yayınlandı

#İngiltere#Sıcak Hava#Kırmızı Alarm
İngilterede kavruluyor İlk kez kırmızı alarm yayınlandı

İngiltere Meteoroloji Ofisi, pazartesi ve salı günleri hava sıcaklığının ilk kez 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini belirterek ilk kez kırmızı alarm yayınladı.

Haberin Devamı

İngiltere Meteoroloji Ofisi tarafından yapılan açıklamada, pazartesi ve salı günü ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaşmasının beklendiği duyuruldu.

KIRMIZI ALARM YAYINLANDI

Tehlikeli hava şartları nedeniyle ilk kez "kırmızı alarm" yayınlandı. Alarmın başkent Londra'dan Manchester ve York'a kadar uzanan bölgeleri kapsadığı ifade edildi. Sıcaklıkların ilk kez 40 dereceye ulaşmasının beklendiği vurgulanırken, öngörülen sıcaklıklar "olağan dışı" olarak nitelendirildi.

İngilterede kavruluyor İlk kez kırmızı alarm yayınlandı

Aşırı sıcaklıkların altyapıyı etkileyebileceği ve olumsuz sağlık koşullarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının 25 Temmuz 2019'da Cambridge Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde İngiltere'nin şimdiye kadarki rekor sıcaklığı olarak kaydedilen 38.7 dereceyi geçmesinin beklendiği belirtildi.

Haberin Devamı

"40 DERECEYE ULAŞIRSAK  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ARTIK BİZİMLE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Meteoroloji Ofisi Sözcüsü Grahame Madge, yüksek sıcaklık uyarısını "potansiyel olarak çok ciddi bir durum" olarak nitelendirdi. Madge, pazartesi ve salı günü sıcaklıkların 40 dereceye ulaşmasının "tarihi" bir an olacağını söyledi. Madge ayrıca, "40 dereceye ulaşırsak bu iklim değişikliğinin artık bizimle olduğunu gösteriyor. Bu gibi durumlar, iklim değişikliği nedeniyle çok daha muhtemel hale geliyor" dedi.

İngilterede kavruluyor İlk kez kırmızı alarm yayınlandı

ULUSAL ACİL DURUM

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Meteoroloji Ofisi'nin hava sıcaklıklarıyla ilgili verdiği uyarıyı "ulusal bir acil durum" olarak nitelendirdi. Aşırı sıcak havanın sağlık ve sosyal bakım sistemini etkileyebileceğine, sadece risk gruplarında olan insanların değil, aynı zamanda sağlıklı insanların da hastalık ve hayati tehlike riskiyle karşılaşabileceğine dikkat çekildi.

Gözden Kaçmasın

ABD ve Japonya meydan okudu: 50 savaş uçağı aynı anda havalandıABD ve Japonya meydan okudu: 50 savaş uçağı aynı anda havalandı!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Zelenskinin çağrısı yanıt buldu... ABden flaş Rusya açıklamasıZelenski'nin çağrısı yanıt buldu... AB'den flaş Rusya açıklamasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Sıcak Hava#Kırmızı Alarm

BAKMADAN GEÇME!

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs
NASAnın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek

NASA'nın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek!

#James Webb Uzay Teleskobu
İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği

BAKMADAN GEÇME!

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs
NASAnın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek

NASA'nın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek!

#James Webb Uzay Teleskobu
İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği