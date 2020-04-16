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Dünya
DHA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 16:14,Son Güncelleme:

İngiltere'de karantina onlara yaradı! Çocuk parkının tadını koyunlar çıkardı

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İngiltere'de karantina onlara yaradı! Çocuk parkının tadını koyunlar çıkardı
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Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs (Covid-19) salgını tüm hızıyla sürüyor. Karantina altında olan İngiltere'de insanlar dışarı çıkamazken meydan sessiz dostlarla kaldı. İngiltere’nin Lancashire bölgesinde sürüden ayrılan bir grup koyun, çocuk parkının tadını çıkardı.

Çocuk oyun parkına giden koyunlar dönme dolaba bindi. O anlar Parkın yanından geçen bir kişi tarafından kayda alındı. Koyunların park eğlencesi görüntüleri sosyal medyada binlerce kez izlendi.

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