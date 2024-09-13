İngiltere'de kan donduran cinayet! Cesedi mangalda yakarak gizlemeye çalıştılar...

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İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Sabrina Kouider ve Sam Medouni çifti, çocuklarına bakması için 21 yaşındaki Fransız Sophie Lionnet’i kiraladı. Üniversitede okul öncesi bölümünden mezun olan Sophie, bir arkadaşının Fransızca konuşan dadı ilanını gösterdiğinde hem deneyim kazanmak hem de İngilizcesini geliştirmek için işe başvurdu. Ancak Sophie, işkenceye maruz kalarak öldürüldü ve cesedi mangal ateşinde yakıldı.

Sabrina Kouider ve Sam Medouni çifti

Çift, öldürdükleri Sophie’nin cesedini saklamak ve yanan insan eti kokusunu gizlemek için mangalda tavuk pişirdi. Çiftin yan binasında yaşayan bir komşu, ateşin eve çok yakın olduğu endişesiyle itfaiyeyi aramasıyla cinayet ortaya çıktı.

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Bir itfaiyeci alevleri söndürmek için küllerin üzerine bastığında, ceset parçalarının üzerinde durduğunu fark etti. Cesedin bulunmasının ardından eve çağrılan polisler, dadının dövüldüğü ve işkenceye maruz kaldığı cep telefonu ile çekilmiş görüntülere ulaştı.

ELEKTRİK KABLOSUYLA DÖVDÜ, TOKATLADI

Moda tasarımcısı Sabrina, 2013 yılında ayrıldıkları İrlandalı müzik grubu Boyzone’un kurucularından Mark Walton’ı saplantı haline getirdi ve Walton hakkında gerçek dışı iddialarda bulundu.

Walton'ın kendisini takip ettiğini ve ailesine zarar verdiğini iddia eden Sabrina, Los Angeles’ta yaşayan Walton’a ulaşamadıkça daha da sinirlendi ve öfkesini dadı Sophie’ye yönlendirdi. Sophie üzerinde hakimiyet kurmaya başlayan Sabrina, önce genç dadının yemek yemesini engelledi daha sonra ise türlü işkenceler yapmaya başladı.

Polis elde ettiği işkence görüntülerinde, Sabrina’nın Sophie’yi elektrik kablosu ile dövdüğünü, yüzünü tokatladığını, banyoya kilitleyerek suda boğduğunu ve zorla Sophie’yi alıkoyduğunu gördü.

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21 yaşındaki Fransız Sophie Lionnet

“HER ZAMAN GÜLÜMSEYEN, HAYAT DOLU BİR KIZDI”

Maddi zorluklar yaşayan Sabrina, 18 aydır çocuklarına dadılık yapan Sophie’ye maaş vermemeye başladı ve annesini ziyaret etmek için Fransa'ya dönmesine de engel oldu.

Sophie’nin annesi Catherine Devallone, eve dönmek istediğine dair mesajlar aldığı kızının banka hesabına para yatırdı. Ancak Sabrina, Catherine’i arayarak “Sophie'yi alıkoyduğunu çünkü aralarında anlaşmazlıklar ve çözmek istediği sorunlar olduğunu” söyledi.

Sabrina daha sonra, Sophie’nin elmas yüzüğünü çaldığını ve aileye karşı komplo kurduğunu iddia etti.

Catherine, kızı hakkında “Sophie her zaman gülümseyen, hayat dolu ve yaşama sevinci olan bir kızdı. Utangaçtı, evet, çok az konuşurduk, bizimle konuşması için her zaman kelimeleri ağzından zorla almak gerekirdi” dedi.

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Kızınının ölümüne ilişkin konuşan Catherine, “Söyleyecek söz yok. Yaptıkları şeye dayanamıyorum. Bir aileyi yok ettiler, bir hayatı yok ettiler. Nasıl hissettiğimi kelimelere dökemiyorum” ifadesinde bulundu.

Sophie'nin öldürülmeden önceki son görüntüsü

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme kayıtlarına göre, Sophie'nin Mark Walton için çalıştığını ve hayatını mahvetmek için onu gözetlediğini düşünen Sabrina’nın, polisin elde ettiği görüntülerde “Bana gerçeği söyleyene kadar seni rahat bırakmayacağım. Anlaşıldı mı? Anladın mı?” dediği duyuldu.

Görüntülerde ayrıca, Sabrina’nın Sophie’ye “Benim hayatımı mahvettiğin gibi ben de senin hayatını mahvedeceğim. Kendini her gün bir hayvan gibi kafeste hayal et” dediği yer aldı.

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Cesedinin yakılması nedeniyle tam olarak nasıl öldüğü bilinmeyen Sophie’nin, dört kaburgasında ve çenesinde kırık, göğüs kafesinde çatlak tespit edildi.

Sophie’nin cesedini bavulara koyarak yakmaya çalışan çift, suçu birbirlerine atsa da Yargıç Nicholas Hilliard, çifti ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.