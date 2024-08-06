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İngiltere’de ırkçı tansiyon düşmüyor... Başbakan: Aşırı sağcı haydutluk

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Irkçılık#Starmer
İngiltere’de ırkçı tansiyon düşmüyor... Başbakan: Aşırı sağcı haydutluk
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 07:00

İngiltere’de 3 kız çocuğunun bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından başlayan aşırı sağcı protestolar birçok kente yayılırken haftasonu 150’ye yakın kişi gözaltına alındı. Başbakan Starmer olanları ‘aşırı sağcı haydutluk’ diye niteledi.

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İngiltere’nin kuzeybatısındaki Southport kasabasında geçen pazartesi günü bir dans ve yoga programı sırasında düzenlenen üç kız çocuğunun öldüğü bıçaklı saldırı sonrası başlayan aşırı sağcı grupların protestoları ülkeyi karıştırdı. Sosyal medyada yayılan ve saldırganın tekneyle ülkeye gelen İslamcı bir göçmen olduğu şeklindeki asılsız haberler üzerine patlak veren aşırı sağ gösterilerin ardından ırkçılık karşıtı gruplar da sokağa çıktı. Haftasonu eylemciler Rotherham kentinde mültecilerin kaldığı bir oteli basmaya kalktı. Gösterilerde camiler de hedef alınırken toplamda haftasonu 147 kişi gözaltına alındı.

İngiltere’de ırkçı tansiyon düşmüyor... Başbakan: Aşırı sağcı haydutluk

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AŞIRI SAĞ HAYDUTLUĞU

BBC Türkçe’ye göre cumartesi günü Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool ve Belfast’taki gösterilerde polise saldırı, dükkanların yağmalanması, tuğla fırlatılması gibi olaylara tanık olundu. Pazar günü de Bolton, Southport, Middlesbrough ve Rotherham’da göstericiler polis barikatlarını aştı. Başbakan Keir Starmer,  eylemleri kınayarak “Müslümanlara saldırı, azınlıkların hedef alınması, sokaklarda Nazi selamları, ırkçı söylemler, polise saldırılar” diye sıraladığı olayları “aşırı sağın haydutluğu” olarak niteledi.

İngiltere’de ırkçı tansiyon düşmüyor... Başbakan: Aşırı sağcı haydutluk

COBRA ACİLEN TOPLANDI

Starmer, eylemler üzerine üst düzey güvenlik yetkilileri ve kabine üyelerini bir araya getiren Cobra’yı acilen topladı. Starmer toplantı sonrasında, “Camilere ya da Müslüman toplumlara yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceğiz” açıklamasında bulundu. Toplantı çıkışı öfkeli olduğu görülen İngiliz Emniyet Müdürü Scotland Yard şefi Sir Mark Rowley, “İki kademeli polislik uygulamasına son verecek miyiz” diye sorulması üzerine medya mensubunun mikrofonunu çekip aldı. Polisin kontrol altına almaya çalışırken protestocular arasında ayrım yaptığı iddia ediliyor.

BİLGİ NOTU

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Taylor Swift temalı dans ve yoga dersine düzenlenen saldırıda üç kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Saldırıyı düzenleyen kişinin 17 yaşındaki Axel Muganwa Rudakabana olduğu açıklanmıştı. Ruandalı bir ailenin oğlu olan Rudakabana’nın Cardiff doğumlu olduğu bildirilmişti.

 

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#İngiltere#Irkçılık#Starmer

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