İngilterede ikinci tur oylamasında Sunak yine ilk sırada

Haberin Devamı

İngiltere'de Başbakanlık ve Muhafazakar Parti liderliği seçiminde ikinci tur oylaması tamamlandı.

Rishi Sunak, 13 oy daha alarak 101 oyla birinci oldu. İkinci sırada ise 83 oyla Penny Mordaunt geldi. Üçüncü sırada, 64 oyla Dışişleri Bakanı Liz Truss yer aldı. Bugün yapılan oylama sonuçlarına göre elenen aday Suella Braverman oldu. İlk turda 32 oy alan Braverman, ikinci turda 5 oy daha az alarak 27 oyla elendi.

İKİ ADAY KALANA KADAR OYLAMA DEVAM EDECEK

Başbakanlık yarışında Braverman’ın elenmesiyle geriye beş aday kaldı. 18-21 Temmuz tarihleri arasında yapılacak oylamalarda üç aday daha elenecek. 21 Temmuz itibarıyla kalan iki aday oy almak için siyasi kampanyalarını yürütmeye devam edecek. İngiltere Başbakanı, 5 Eylül'de belli olacak.