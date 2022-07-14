Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İngilterede ikinci tur oylamasında Sunak yine ilk sırada

#İngiltere #Boris Johnson#Başbakanlık
İngilterede ikinci tur oylamasında Sunak yine ilk sırada

İngiltere'de Başbakanlık yarışında düzenlenen ikinci tur oylamasında Rishi Sunak 101 oyla ilk sırada yer alırken, Penny Mordaunt 83 oyla ikinci oldu.

Haberin Devamı

İngiltere'de Başbakanlık ve Muhafazakar Parti liderliği seçiminde ikinci tur oylaması tamamlandı.

Rishi Sunak, 13 oy daha alarak 101 oyla birinci oldu. İkinci sırada ise 83 oyla Penny Mordaunt geldi. Üçüncü sırada, 64 oyla Dışişleri Bakanı Liz Truss yer aldı. Bugün yapılan oylama sonuçlarına göre elenen aday Suella Braverman oldu. İlk turda 32 oy alan Braverman, ikinci turda 5 oy daha az alarak 27 oyla elendi.

İKİ ADAY KALANA KADAR OYLAMA DEVAM EDECEK

Başbakanlık yarışında Braverman’ın elenmesiyle geriye beş aday kaldı. 18-21 Temmuz tarihleri arasında yapılacak oylamalarda üç aday daha elenecek. 21 Temmuz itibarıyla kalan iki aday oy almak için siyasi kampanyalarını yürütmeye devam edecek. İngiltere Başbakanı, 5 Eylül'de belli olacak.

Gözden Kaçmasın

Rusya, Ukraynanın Vinnytsia kentini vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı varRusya, Ukrayna'nın Vinnytsia kentini vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı varHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Boris Johnson#Başbakanlık

BAKMADAN GEÇME!

İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği
Ev sahibi ve kiracı arasında depozito kavgası

Ev sahibi ve kiracı arasında depozito kavgası

#Kira
Savaşın ön cephesindeki Ukraynalı kadınlar... Bu hayatta sadece snowboard yapmayı seven birisiydim

Savaşın ön cephesindeki Ukraynalı kadınlar... 'Bu hayatta sadece snowboard yapmayı seven birisiydim'

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği
Ev sahibi ve kiracı arasında depozito kavgası

Ev sahibi ve kiracı arasında depozito kavgası

#Kira
Savaşın ön cephesindeki Ukraynalı kadınlar... Bu hayatta sadece snowboard yapmayı seven birisiydim

Savaşın ön cephesindeki Ukraynalı kadınlar... 'Bu hayatta sadece snowboard yapmayı seven birisiydim'

#Ukrayna-Rusya Savaşı