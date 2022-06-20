İngiltere’de havaalanı krizi büyüyor… Pilotlar bagaj taşırken görüntülendi

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İngiltere’nin başı bir yandan demir yolu işçilerinin grevi ve bu greve katılmaya karar verdiklerini açıklayan diğer iş kollarındaki işçilerle ilgili alınacak önlemlerde dertteyken, havaalanları ve uçuşlarla ilgili yaşanan krizinde sonlanmak yerine daha da alevlenmesi nedeniyle bu dert daha da baş edilemez duruma geldi.

Londra Heathrow Havalimanı 15 bin yolcuyu mahsur bırakan bagaj yığılmasıyla başa çıkmak için havayollarına bugün uçuşlarının %10'unu iptal etme emrini verdi. Öte yandan İngiliz hava yolu firması EasyJet, Gatwick'te giderek daha fazla uçuşu kesintiye uğrattığı için kaos daha da büyüdü.

Terminal 2 ve 3'ten uçan havayollarının kalkışları kesmesini istemesinin ardından bugün Heathrow’da 90 uçuşun etkilenmesi bekleniyor.

İngiltere'nin tüm havaalanlarında benzer görüntüler var

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YOLCULAR PERİŞAN, SEYAHAT PLANLARI İPTAL!

Devam eden personel krizi İngiltere'nin seyahat merkezlerinde kargaşaya neden olmaya devam ederken, haftalarca uçuş iptallerinin ardından sayısız yolcunun seyahat planları alt üst oldu.

Independent'ın haberine göre Virgin Atlantic, New York ve Los Angeles dahil olmak üzere varış noktalarına en az üç uzun mesafeli uçuşu iptal ederken, British Airways 'az sayıda iptal' yapmak zorunda kaldı.

BA'nın Fransa'daki Toulouse'a planladığı üç uçuş, dört Marsilya kalkışından ikisinin yanı sıra yere indirildi.

Bu arada EasyJet, Londra Gatwick ve Amsterdam'daki Schiphol gibi "operasyonel sorunlardan" etkilenen havalimanlarında "bir dizi uçuşu proaktif olarak birleştirdiğini" söyledi.

Havayolu, Nisan ve Haziran arasındaki kapasitesinin 2019 seviyelerinin yüzde 87'si olmasını ve sonraki üç ayda yüzde 90'a çıkmasını bekliyor.

Heathrow'daki görüntüler yaşanan kaosun büyüklüğünü ortaya koyuyor

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PİLOT, BAGAJ TAŞIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Edinburgh Havalimanı'ndan bir uçuştan önce çekilen klip, havayolları işçi sıkıntısı ve talep artışıyla mücadele ederken, son birkaç aydır Birleşik Krallık havaalanlarında devam eden aksamaların kalbinden geliyor.

Görüntülerde bir pilotun, grevler ve personel sıkıntısı Birleşik Krallık'ta seyahati durma noktasına getirmeye devam ederken, yer ekibinin bir uçağı yüklemesine yardım ederken görülüyor.

Görüntülerde kaptan pilotun, Edinburgh Havalimanı'ndan kalkan Edelweiss Air uçuşu öncesinde bir taşıma bandına bagaj kaldırdığı görülüyor.

Bir yolcu, videoyu sosyal medyaya "Bu çok güzel bir tavır, dayanışma güzel şey” yazısıyla birlikte gönderdi.

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Hafta sonu Heathrow'da, bir bagaj salonunda toplanmayı bekleyen büyük bir terkedilmiş bavul koleksiyonunun fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla kaosun boyutu ortaya çıktı. Bu görüntüler perişan haldeki yolcular tarafından sosyal medyada sayısız kez paylaşıldı.

Personele bagajların taşınması için yardım eden pilot takdir topladı

PANDEMİ VURDU, KRİZ BÜYÜDÜ

İngiltere’de koronavirüs pandemisi boyunca havacılık endüstrisinde çalışan binlerce kişi işten çıkarılmıştı. Karantinaların ve uçuş yasaklarının sona ermesinden sonra ise uçuş ve yolcu sayıları artmış, havalimanları yetersiz kalmaya başlamıştı.

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Londra havaalanlarında bir süredir yaşanan uçuş iptalleri ya da uzun süreli rötarlar on binlerce yolcuyu mağdur etti. Bunun üzerine hükümet ve yetkililer havayolu şirketlerine yaz dönemi için gerçekçi uçuş takvimleri oluşturmalarını söyledi.

Gatwick yönetimi, uçuş sayısını azaltma kararının geçici olduğunu, yolculara "daha güvenilir ve iyi standartlarda hizmet verebilmek için" alındığını belirtti.

İngiltere'de neredeyse tüm havaalanlarında uçuş iptalleri yaşanıyor

Havaalanı yöneticisi Stewart Wingate, Kraliçe 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamaları gerekçesiyle etkinliklerin düzenlendiği hafta pek çok havayolu şirketinin eleman yetersizliğinden dolayı sıkıntı yaşadığını ifade etti ve 4 günlük Jübile tatiliyle birlikte yıllık izinlerini de alan birçok İngiliz’in tatil planlarını bu tarihlere göre planladığını; bunun da krizi büyüttüğünü söyledi.