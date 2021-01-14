İngiltere'de hastaneler patlama noktasına geldi, yetkililer otelleri dahi devreye almayı tartışıyor

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Hancock bu kapsamda gözlem altında olması gereken ya da hastanede olmasına karşın tam tedaviye ihtiyaç duymayan ama taburcu edilmeye de hazır olmayan hastaların otellere gönderilebileceğini belirtti.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi de ulaştığı NHS belgelerine dayanarak ağır Kovid-19 hastalarına yer açmak için otellere gönderilmesi planlanan hastaların bakımından, İngiliz Kızıl Haç Örgütü ve St. John Ambulance gibi yardım kuruluşlarıyla silahlı kuvvetler personeli ve uygun olan NHS çalışanlarının sorumlu olacağını yazdı.

Gazete, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin "NHS'in çökmesini önlemek için kapasite artırımına yönelik acil durum planları" çerçevesinde bakım evlerinden de hastanede tedavi gören hastaları negatif teste gerek olmadan doğrudan kabul etmelerinin istendiğini belirtti.



Bunun için hastanın kendini 14 gün izole etmesi ve hastalık belirtisi göstermemesi şartı aranacak.

BİR GÜNDE REKOR ÖLÜM



Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, İngiltere dün dünya genelinde ABD'nin ardından en fazla ölümün görüldüğü ülke oldu.

Kovid-19'dan dün 1.564 kişinin öldüğü açıklandı. Bu şimdiye kadar bir günde ulaşılan en yüksek ölü sayısı.

Ülkedeki vaka sayısı da 3 milyon 211 bini aştı.



OKSİJEN İDARELİ KULLANILIYOR

BBC, başkent Londra'nın Essex bölgesindeki bazı hastanelerde oksijen stoklarının tehlikeli düzeyde azaldığına ve oksijenin idareli kullanımına geçildiğine ilişkin bilgilere ulaşmıştı.

Virüsün en hızlı yayıldığı yerlerden biri olan Surrey'de hastane morgları yetersiz kalınca geçici bir morg oluşturuldu.

İngiltere hükümetinin baş sağlık danışmanı Profesör Chris Whitty Pazartesi günü önümüzdeki haftalarda ülkede salgının en kötü döneminin yaşanacağı uyarısında bulunmuştu.

Yetkililer ülke çapında her 50 kişiden birinin virüs taşıyor olabileceğini söylüyor. Bu sayının hastalığın en hızlı yayıldığı başkent Londra'nın bazı bölgelerinde her 20 kişiden birine düştüğü tahmin ediliyor.

Hükümet salgından çıkış stratejisi olarak aşılamayı hızlandırmaya öncelik veriyor. Bu amaçla ülke çapında şimdiye kadar aşılamayı sürdüren hastaneler ve yüzlerce aile hekimliğinin yanında bu hafta yedi kitlesel aşılama merkezi açılmasıyla kampanyanın iyice hız kazanması umuluyor.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI STRATEJİSİ UYGULANMIŞTI



İngiltere, 81 bin 950 can kaybıyla İtalya'yı geçerek bir kez daha "Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" oldu.



Bu durumda virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan ve son aylarda ortaya çıkan bir türünün etkisi bulunsa da, ülkenin ilk başlardaki "sürü bağışıklığı stratejisi" kötü gidişatın başlangıcını oluşturdu.

İngiltere'yi bu noktaya taşıyan hatalar zinciri, hükümetin salgına hazırlanmak için zamanı olmasına rağmen bunu boşa harcamasıyla başladı.

VİRÜSÜN YAYILMASINA İZİN VERİLDİ

İlk vakanın 31 Ocak'ta kayıtlara geçtiği İngiltere'de, ilk ölüm 6 Mart 2020'de görüldü. Birçok ülkenin aksine Çin veya İtalya'yla uçuşları durdurmayan İngiltere, 12 Mart'ta vaka temas takibini bırakıp, test yapılmasını sadece hastanede olup da semptom gösterenlerle sınırlandırdı.

Bu sırada Başbakan Boris Johnson, ülkenin en kötü kamu sağlığı krizlerinden birini yaşadığını vurgulasa da karantina ya da benzer bir karar almaktan kaçındı.

Okullar kapatılmadı, restoranlar ve barlar müşterilerini, tiyatrolar seyircilerini ağırlamaya devam etti, maçlar ve yarışlarda da on binler statlara doldu.

Tüm bu süre zarfında İngiltere, esasen "sürü bağışıklığı stratejisi" izledi. Virüsün toplumun yüzde 60-70'ine yayılmasına izin vererek hem ikinci bir dalgayı hem de ekonomik zararı önleyebileceğini düşünen hükümetin bu politikası, bir raporla çöpe atıldı.

RAPOR STRATEJİYİ DEĞİŞTİRDİ

Londra Emperyal Kolejin 16 Mart 2020 tarihli raporunda, "sürü bağışıklığı stratejisinin" 300 bine yakın ölümle sonuçlanabileceği uyarısında bulunuldu.

Raporla hükümetin stratejisi de değişmeye başladı. Sonrasında önce okullar ardından restoran, bar, kafe, sinema ve tiyatrolar gibi yerler kapatıldı.

Başbakan Johnson, "gerekli olmadıkça sokağa çıkılmaması" tavsiyesinde bulundu.

YANLIŞ BAŞLANGIÇ ÖLÜMLERİ ARTIRDI

İlk karantina 23 Mart 2020'de ilan edildiğinde "sürü bağışıklığı" stratejisi yüzünden virüs çoktan yayılmış ve ay sonu itibarıyla can kayıpları çok kısa sürede 2 bine yaklaşmıştı.

Hükümet, sonrasında sert adımlar hayata geçirse de ilk baştaki gevşek tutumunun maliyeti nisan sonuna kadar etkisini gösterdi.

Araştırmalar da "doğal yolla sürü bağışıklığının oluşmayacağını" gösterdi Bu sürede yapılan araştırmalar da stratejinin başarısızlıkla sonuçlanacağını ortaya koydu.

Londra Emperyal Kolejin 365 kişiyle 5 ay içinde yaptığı ve sonuçlarını Ekim 2020'de yayımladığı "React-2" adlı araştırmada, antikorlu insan sayısının haziranda nüfusun yüzde 6'sını oluştururken, eylülde yüzde 4,4'e düştüğü görüldü.

Böylece virüs bulaşanlarda oluşan antikorların ömür boyu değil, kısa süreli etkili olduğu ispatlandı.

Araştırma ekibinden Halk Sağlığı Profesörü Helen Ward, sonuçlar için "Bu, sürü bağışıklığının doğal bağışıklık yoluyla elde edilebileceği fikri için gerçekten büyük bir meydan okuma." dedi.

Zaten stratejinin başarısız olacağı da bunda ısrar eden İsveç'teki sonuçlarla açıkça görüldü.

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