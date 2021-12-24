İngiltere’de günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Okuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktıOkuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü! Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktı#Aksaray
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...#Otomobil Piyasası
Futbolu bekleyen kaos Hayatları tehlikede mi Maskot çelik yelek giyiyor...Futbolu bekleyen kaos! Hayatları tehlikede mi? Maskot çelik yelek giyiyor...#Afrika Uluslar Kupası
Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar: TL mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: TL mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Koca tabloyu açıkladı Hatırlatma dozu uyarısı: Yorucu gündeme dönebilirizBakan Koca tabloyu açıkladı! 'Hatırlatma dozu' uyarısı: "Yorucu gündeme dönebiliriz"#Koronavirüs
İzmirde yangın faciasından çok acı haber: 3 kardeş yaşamını yitirdiİzmir'de yangın faciasından çok acı haber: 3 kardeş yaşamını yitirdi#İzmir
Fener Rum Patriği Bartholomeos koronavirüse yakalandıFener Rum Patriği Bartholomeos koronavirüse yakalandı#Bartholomeos
Pitbull saldırısına uğrayan Asiyeden ilk fotoğraf Doktorundan açıklamaPitbull saldırısına uğrayan Asiye'den ilk fotoğraf! Doktorundan açıklama #Asiye Ateş
Vakıfbanktan açıklama geldi Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı devreye alındıVakıfbank'tan açıklama geldi! Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı devreye alındı#Vakıfbank
İşte yeni taksimetre fiyatları... İstanbulda toplu ulaşıma zamİşte yeni taksimetre fiyatları... İstanbul'da toplu ulaşıma zam#Taksi
Gülçin Ergülden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçıya duygusal mesajGülçin Ergül'den sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'ya duygusal mesaj#Gülçin Ergül
21 yıl önceki anısını anlatınca kahkahayı patlattı21 yıl önceki anısını anlatınca kahkahayı patlattı#Sıkı Muhabbet
Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasındaki velayet davasında kararÖzcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasındaki velayet davasında karar#ÖZCAN DENİZ
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi 4 farklı türü var Nasıl anlaşılırSizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 4 farklı türü var! Nasıl anlaşılır?#Bağışıklık Sistemi
2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek Işığa 90 metre kaldı2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek! Işığa 90 metre kaldı#Zigana Tüneli
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere’de günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

#İngiltere#Koronavirüs#Rekor
İngiltere’de günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 122 bin 186 vakanın tespit edilmesi ile günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Haberin Devamı

İngiltere'de Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı 120 bini aştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 122 bin 186 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 11 milyon 891 bin 292'ye ulaştı. Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 137 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının ise 147 bin 857'ye ulaştığını aktardı.

OMİCRON VAKA SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 23 bin 719 yeni Omicron vakasının tespit edildiği bildirilerek, toplam Omicron vaka sayısının 114 bin 625'e ulaştığı aktarıldı. UKHSA, İngiltere'de Omicron nedeniyle şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiğini ve hastaneye yatan Omicron vaka sayısının ise 366'ya yükseldiğini açıkladı.

LONDRA’DA 20 KİŞİDEN 1’İNDE OMİCRON VAR

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, başkent Londra’da her 20 kişiden 1'inde Covid-19’un Omicron mutasyonu görüldüğünü ifade ederken, pazar gününe kadar bu sayının 10 kişiden 1’e yükselmesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Koronavirüs#Rekor

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz