İngiltere’de gündem Türkiye’nin çöp ithalatı

Bunlar yeniden dönüşüm yerine yol kenarları, tarlalar ve su kaynaklarına atıldı ya da buralarda yakıldı. Adana’daki 10 çöp sahasının incelendiği araştırma kapsamında İngiliz Tesco, Asda, Aldi, Sainsbury’s, Lidl ve Marks&Spencer gibi süpermarketlere ait plastik çöplere rastlandı. Atıklar arasında İngiltere’de yapılmış koronavirüs antikor testi bile bulunuyordu. Türkiye’nin İngiltere’den aldığı çöp miktarı 2016’ya göre 18 kat artışla 210 bin tona ulaşırken, Avrupa Birliği ülkeleri de geçtiğimiz yıl 2016’ya kıyasla Türkiye’ye 20 kat daha fazla plastik atık gönderdi.





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