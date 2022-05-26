İngiltere'de gündem 'partygate' skandalı... İşte Boris Johnson'ı bekleyen senaryolar

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İngiltere, bir süredir 'partygate' (parti skandalı) olarak da anılan görüntüleri konuşuyor.

Hükümetin koronavirüs döneminde salgına karşı yürürlüğe konulan kuralları ihlal ettiğini gözler önüne seren görüntülerin ortaya çıkması sonrası başlatılan soruşturmanın detaylı raporu yayınlandı.

Söz konusu soruşturmayı yürüten üst düzey bürokrat Sue Gray, raporu hazırlarken ondan fazla parti ve toplantıyı mercek altına aldı ve hükümetin kendi koyduğu Kovid yasaklarını ihlal ettiği sonucuna vardı.

Raporda sorumluluğun üst düzey siyasetçi ve bürokratlara ait olduğu bilgisi yer alırken Başbakan Boris Johnson'ın akıbeti bir kez daha tartışma konusu oldu.

Gözden Kaçmasın Adı Partygate skandalına karışan Boris Johnson: İstifa etmeyeceğim Haberi görüntüle

MUHAFAZAKAR VEKİLLER GÜVENSİZLİK OYLAMASINI ZORLUYOR

Peki Johnson'ı bundan sonra neler bekliyor? Johnson'ın da üyesi olduğu Muhafazakar Parti'de bir liderlik yarışının başlaması için 54 milletvekilinin organizasyon komitesine mektup yazması gerekiyor.

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu yönde adım atan vekiller bulunuyor. Ancak net sayıya dair bir açıklama henüz bilinmiyor.

UKRAYNA SAVAŞI İMDADINA YETİŞTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile Muhafazakar Parti vekillerinin fikrini değiştirdiği ya da en azından bu kararlarını ertelediği belirtiliyor.

2019 yılında İngiltere Başbakanı olan Boris Johnson'ın büyük dedesi, Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış Ali Kemal'di. 2019 yılında İngiltere Başbakanı olan Boris Johnson'ın büyük dedesi, Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış Ali Kemal'di.

Kıdemli Muhafazakar Parti Milletvekili Sir Roger Gale ve partinin İskoç lideri Douglas Ross gibi önde gelen siyasiler savaş devam ederken bir liderlik yarışması düzenlemenin uygun olmadığını öne sürüyorlar.

METROPOLITAN POLİSİ YENİDEN SORUŞTURMA AÇABİLİR Mİ?

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı (Met), Başbakanlık Ofisi'ndeki partiler ile ilgili resmi soruşturması kapsamında etkinliğe katılanların bir kısmına Kovid kurallarını ihlal ettikleri için para cezası verdi.

Başbakan Johnson daha önce İngiliz vekillere hitaben yaptığı açıklamada Başbakanlık Konutu'nda hiçbir koronavirüs kuralının çiğnenmediğini söylemişti.

Geçtiğimiz hafta sonuçlanan soruşturma kapsamında Johnson'a kendi doğum günü partisine katıldığı için para cezası verilmiş ancak İletişim Direktörü Lee Cain için Kasım 2020'de düzenlenen partiye katılan Johnson bu olay nedeniyle para cezası almamıştı.

Bu karar Metropolitan'ın konuyu gözden geçirmesi için çağrılara yol açtı. Londra Belediye Balkanı Sadık Han komisyona bir mektup yazarak Johnson'ın neden görevi kötüye kullanmaktan aklandığını öğrenmek istedi.

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Polisin yeniden soruşturma başlatabilmesi için ise teşkilata yeni kanıtların sunulması gerekiyor.

PARLAMENTOYU KASTEN YANILTTIĞINA KARAR VERİLİRSE NE OLUR?

Gray'in raporu yayınlandı ve Met Police soruşturması sona erdi. Bundan sonra parlamentodaki soruşturmayı Ayrıcalıklar Komitesi yürütecek.

Parlamentoyu bilerek yanıltmak, başbakan ve bakanların uyması gereken kurallara aykırı. Söz konusu kuralı delen bakanın ya da başbakanın istifa etmesi gerekiyor.

Ayrıcalıklar Komitesi, Johnson'ın Parlamentoyu bilerek yanlış yönlendirmediğine ve Parlamentoya yalan söylemediğine de karar verebilir.

Böyle bir durumda Johnson suçlamalardan tam anlamıyla aklanmış olur.

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Muhalefet liderleri ve hatta bazı Muhafazakar Parti'liler Johnson'ı istifaya davet etti ancak İngiliz Başbakan bu çağrılara uymayacağını defalarca dile getirdi.

İngiliz Başbakan Avam Kamarası'nda yaptığı son açıklamada, istifa etmeyeceğinin altını bir kez daha çizdi ve 'Dersimi aldım' dedi.