İngiltere’de günde 100 bin vaka

BBC’nin haberine göre İngiltere’de salgının yayılma hızı giderek artıyor. Ülkede enfekte olanların sayısı her 9 günde iki katına çıkıyor. Imperial College London üniversitesi tarafından yapılan araştırma, koronavirüs vakalarının İngiltere’nin tüm bölgelerinde ve her yaş grubunda arttığını gösterdi. Araştırmaya göre ülkede son 24 saatte resmi rakamlara göre 23 bin 65 yeni korona vakası tespit edilirken, asıl rakamın 100 binlere ulaştığı tahmin ediliyor.

FRANSA 1 AY KARANTİNADA

Önceki gün yeni karantina kurallarını duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün itibarıyla ülke genelinde 1 Aralık’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirdi. Üniversitelerin dışında tüm okulların açık olacağını söyleyen Macron, uygulama kapsamında insanların sadece işe, markete ve sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkabileceğini ifade etti. Bar, restoran ve mağazaların da kapalı kalacağı belirtilirken, yalnızca izin belgeleri olanların dışarı çıkabileceği bildirildi.

ALMANYA’DA REKOR VAKA

Almanya’da koronavirüs salgınında, son 24 saatte 11 bin 277 yeni vaka tespit edildi. Dün açıklanan rakam, salgının başından bu yana Almanya’da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Son 24 saatte 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 10 bin 312’e yükseldi.

MEVSİMSEL GRİPTEN DAHA AZ ÖLÜMCÜL

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, dünya nüfusunun yüzde 10’unun koronaya yakalandığını tahmin ediyor. Bu devletlerin açıkladığı toplam vaka sayısının yaklaşık 20 katı olmasına karşın DSÖ’nün hesaplamasına göre, 780 milyon kişi koronavirüse yakalandı ve 1.1 milyon kişi hayatını kaybetti. Bu veriler ışığında koronadan ölüm oranını 0.14’e denk gelirken, DSÖ’nün son açıklaması, koronavirüsün mevsimsel gripten daha az ölümcül olduğu anlamına geliyor.