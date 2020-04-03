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İngiltere, (DHA)- Fotoğraf: REU
Haber Giriş: 03.04.2020 - 12:01,Son Güncelleme:/

İngiltere’de genç hemşireden acı haber

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İngiltere’de genç hemşireden acı haber
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İngiltere’nin Walsall kentinde hastanede çalışan Areema Nasreen (36), koronavirüs (corona virüs) sebebiyle hayatını kaybetti. Nasreen, ülkede koronavirüsten hayatını kaybeden 6’ıncı sağlık çalışanı oldu.

İngiltere’nin Walsall kentinde hastanede çalışan Areema Nasreen (36), koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Nasreen, ülkede koronavirüsten hayatını kaybeden 6’ıncı sağlık çalışanı oldu.

Hemşire Areema Nasreen, Walsall Manor Hastanesi’nde koronavirüs hastalarının tedavisinde çalışıyordu. Hemşire Nasreen’in başka hastalığı olmadığına dikkat çeken kız kardeşi Kazeema Nasreen (22), ablasının son derece sağlıklı olduğunu ve bu hastalığın son derece ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Ablası gibi sağlık çalışanı olan Kazeema Nasreen basına yaptığı açıklamada, “Bu hastalığın ne kadar tehlikeli olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Ablam sadece 36 yaşındaydı ve sağlıklı, zinde biriydi” dedi.    

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