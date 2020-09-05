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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 16:09 | Son Güncelleme:

İngiltere'de eylemciler bazı gazetelerin dağıtılmasını önledi

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İngiltere'de eylemciler bazı gazetelerin dağıtılmasını önledi
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İngiltere'de çevreci grup Extinction Rebellion üyeleri, aralarında Rupert Murdoch'un sahibi olduğu gazeteleri de basan matbaa önünde eylem yaparak gazetelerin dağıtımını önledi.

Çok sayıda eylemci, gece saatlerinde Newsprinters adlı gazete matbaasının Londra dışındaki Broxbourne ile Liverpool yakınlarındaki Knowsley'de bulunan binalarının giriş ve çıkışlarını kamyonetlerle kapattı. 

Rupert Murdoch'a ait News Corp bünyesindeki The Sun, The Times, The Sun on Sunday, The Sunday Times'ın yanı sıra The Daily Telegraph, Sunday Telegraph, The Daily Mail, Mail on Sunday ile London Evening gibi gazeteleri basan matbaa, eylem nedeniyle dağıtım yapamadı. 

"Gerçeği özgür bırak" yazılı bir pankart taşıyan eylemciler, 5 milyarderin İngiltere'de haberin yüzde 70'ini kontrol ettiğini savundu. 

Grubun açılamasında, "Burada basılan gazetelerin çoğu, iklim değişikliği, göçmen politikası, azınlık hakları ve onlara yönelik muamele ile onlarca başka konuda ulusal tartışmaları kirletiyor." iddiasında bulunuldu.

Dağıtımın yapılamamasına rağmen eylemlerini sürdüren protestoculardan en az 72'si polis tarafından gözaltına alındı. 

The Times gazetesi, Twitter hesabından, "Bu sabah her zamankinin aksine gazetelerini satın alamayan okuyuculardan özür dileriz. The Times'ın gece baskısı, Extinction Rebellion nedeniyle diğer gazetelerle birlikte kesintiye uğradı. Gazetelerin en kısa sürede bayilere ulaştırılması için çalışıyoruz." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Priti Patel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Extinction Rebellion'ın eylemi nedeniyle ülkenin dört bir yanındaki insanların gazetelerini okumalarının engellendiğini belirterek "Özgür basınımıza, toplumumuza ve demokrasimize yönelik bu saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.

Extinction Rebellion, 1 Eylül'de başlattıkları eylemlerin 10 gün süreceğini açıklamıştı. Grup üyeleri, olası bir iklim felaketinin önlenmesi için hükümet ve parlamentodan acilen bir iklim yasasını kabul etmesini istiyor.

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