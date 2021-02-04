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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 18:27 | Son Güncelleme:

İngiltere'de İşçi Partisi eski lideri Corbyn'in kardeşine 'Nazi benzetmesinden' gözaltı

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İngiltere'de İşçi Partisi eski lideri Corbyn'in kardeşine 'Nazi benzetmesinden' gözaltı
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İngiltere'de İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'in kardeşi Piers Corbyn'in, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programını "Nazi kampları"na benzeten el ilanları paylaştığı için gözaltına alındığı bildirildi.

BBC'de yer alan haberde, 73 yaşındaki Piers Corbyn'in "kamu zararına davranış" ve "kötü niyetli iletişim" gerekçeleriyle gözaltına alındığı belirtildi.

Piers Corbyn, gözaltına alınmasına neden olan el ilanlarında Auschwitz toplama kampına ait bir fotoğrafı kullanarak hükümetin aşı programını eleştirdi. Ayrıca Corbyn'in ilanlarda kampın giriş kapısında yazılı olan "Çalışmak sizi özgür kılar" ifadesini "Aşılar özgürlüğe giden güvenli yoldur." şeklinde değiştirdiği görüldü.

Metropolitan polisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı hareketlere öncülük eden Piers Corbyn hakkındaki soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Nazi Almanya'sı 2. Dünya Savaşı sırasında işgal ettiği Polonya'da Auschwitz-Birkenau toplama kampında çoğu Yahudi olmak üzere 1,1 milyon kişiyi katletmişti.

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