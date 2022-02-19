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İngiltere'de dikkat çeken uygulama! Aile içi şiddete karşı ultraviyole ışıkla görünür olan sıvı

#Aile İçi Şiddet#Kadına Şiddet#UVB Işınları
İngilterede dikkat çeken uygulama Aile içi şiddete karşı ultraviyole ışıkla görünür olan sıvı

İngiltere'de ev içi şiddete karşı ultraviyole (UV) ışık altında görünür hale gelen sıvılar kullanılmaya başlandı. West Yorkshire'da bu sayede yakalanan ilk suçlu hapis cezası aldı. Güvenlik güçleri, deride altı hafta, giysilerde daha uzun süre kalan sıvı ile suçluları tespit etmenin çok daha kolay olduğunu belirtiyor.

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Smartwater (Akıllı Su) olarak adlandırılan adli spreyler deride altı hafta, giysilerde daha uzun süre kalıyor. Bu sprey, zanlının üzerine püskürtülüyor, böylece zanlının taramadan geçirildikten sonra suçu işleyip işlemediği tespit ediliyor.

İngiltere genelinde 200'den fazla kadının evinde, içinde sprey kutusu, kapı kolları ile girişlerde kullanılan jeller, eve biri yaklaştığında otomatik olarak sıvı püskürten cihazın olduğu bu caydırma paketlerinden bulunuyor.

İngilterede dikkat çeken uygulama Aile içi şiddete karşı ultraviyole ışıkla görünür olan sıvı

KAPALI KAPILAR ARKASINDAKİ SUÇLARI TAKİP ETMEK ZOR

Bu fikri ortaya atan West Yorkshire Polis Departmanı'ndan Dedektif Lee Berry, BBC'ye "Kapalı kapılar ardında işlenen suçlar olduğu için aile içi şiddeti takip etmek oldukça zor. İki kişinin anlattıkları birbirinden farklı olabiliyor" diyor.

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"Eğer adli işaretleme yaparsak, o zaman kişileri takip edebiliriz ve kimin suçlu kimin mağdur olduğunu bilebiliriz" sözlerini ekliyor.

Berry ayrıca adli işaretlemenin failler için caydırıcı olduğunu da belirtiyor.

KİŞİ BAŞI AYLIK 150 STERLİN 

West Yorkshire, South Yorkshire ve Staffordshire polis kuvvetleri, ev içi şiddetle savaşmak için kişi başı aylık 150 sterlin tutan bu kitleri kullanıyor.

İngiltere ile Galler'de bir ev içi şiddet ve istismar vakasını takip etmek ortalama 640 sterline mal oluyor. Dolayısıyla adli kitlerin kullanılması polis teşkilatının yaptığı fazla harcamanın da önüne geçmiş olacak.

YÜZDE 94'Ü BAŞKASINA DA TAVSİYE EDİYOR

Ayrıca polisin uyguladığı bu yeni yöntemi kullanan mağdurların çoğu kendini daha güvende hissettiğini söylüyor ve bu üç teşkilatın anketine katılanların yüzde 94'ü başkasına da tavsiye ediyor.

İngiltere'de kadın ve kız çocuklarına karşı şiddeti engelleme stratejisinin bir parçası olarak 43 polis teşkilatından en az 20'si uyguladıkları yöntemleri birbirleriyle paylaşıyor.

YILLARDIR HIRSIZLARI CAYDIRMAK İÇİN KULLANILIYOR

Dedektif Berry, bu teknolojiyi diğer bölgelerdeki polislerin de kullanacağı yönünde umutlu olduğunu belirtti.

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"Umarım diğer polis kuvvetleri de West Yorkshire'da yaptığımız bu uygulamayı görürler. Ne kadar çok mağduru koruyabilir ve kendi evlerinde güvende hissettirirsek o kadar iyi. Bu gerçek bir başarı hikayesi."

Yalnızca UV ile görünür olan bu sıvı yıllardır değerli eşya ve mülkleri korumak, hırsızları caydırmak için kullanılıyor.

Bu teknoloji sayesinde çalınan ürünler yakalanırsa laboratuvar testlerinin ardından asıl sahibi bulunabiliyor.

Ancak ev içi şiddete karşı kullanılması yeni başladı.

HER KUTU BENZERSİZ

West Yorkshire'da yakalanan suçlu, eski partnerini rahatsız ediyor ve uzaklaştırma emrine karşı geliyordu. Eve girmek istediğinde kadın penceresinden sıvı püskürttü. Polis memurlarının yakaladığı adam iki sene hapis ve uzaklaştırma cezası aldı.

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SmartWater istihbarat birimi yöneticisi Rachael Oakley, güvenlik kameraları gibi diğer caydırıcıların aksine, adli sıvıların kullanılmasının geride hiçbir şüphe unsuru bırakmadığını belirtiyor.

Çünkü bu sıvılar özel, az bulunan elementlerden üretiliyor ve her bir kutuda farklı miktarlarda parçacıklar var. Dolayısıyla her kutu benzersiz. Böylece o sıvı bir yüzeyde bulunduğunda hangi kutuya ait olduğu biliniyor.

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#Aile İçi Şiddet#Kadına Şiddet#UVB Işınları

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