İngiltere’de dev Gazze yürüyüşü! 300 bin kişi “ateşkes” için yürüdü

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik artan yoğun bombardımanı 36’ncı gününde devam ediyor. İsrail ordusunun saldırılarını protesto eden dünyanın dört bir yanında binlerce kişi İsrail’in bu katliamının durması için gösteriler düzenliyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezinde bugün 300 bin Filistin destekçisi toplandı. Başkentte bulunan Hyde Park’ta toplanan göstericiler yaklaşık 5 km uzaklıktaki ABD büyükelçiliğine doğru yürüdü.

“Gazze’yi bombalamayı bırakın”, “Acil ateşkes” sloganları atan Filistin destekçileri, “Aksa’dan ellerinizi çekin”, “Çocukları bombalamak meşru müdafaa değil” pankartlarıyla İsrail’e ve ABD'ye tepki gösterdi.

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