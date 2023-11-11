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İngiltere’de dev Gazze yürüyüşü! 300 bin kişi “ateşkes” için yürüdü

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#İngiltere#Londra#Gazze
İngiltere’de dev Gazze yürüyüşü 300 bin kişi “ateşkes” için yürüdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 22:43

İngiltere’nin başkenti Londra’da 300 bin Filistin destekçisi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını protesto ederken, “acil ateşkes” sloganları atıldı.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik artan yoğun bombardımanı 36’ncı gününde devam ediyor. İsrail ordusunun saldırılarını protesto eden dünyanın dört bir yanında binlerce kişi İsrail’in bu katliamının durması için gösteriler düzenliyor.

İngiltere’de dev Gazze yürüyüşü 300 bin kişi “ateşkes” için yürüdü

İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezinde bugün 300 bin Filistin destekçisi toplandı. Başkentte bulunan Hyde Park’ta toplanan göstericiler yaklaşık 5 km uzaklıktaki ABD büyükelçiliğine doğru yürüdü.

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Gazze’yi bombalamayı bırakın”, “Acil ateşkes” sloganları atan Filistin destekçileri, “Aksa’dan ellerinizi çekin”, “Çocukları bombalamak meşru müdafaa değil” pankartlarıyla İsrail’e ve ABD'ye tepki gösterdi.

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İngiltere’de dev Gazze yürüyüşü 300 bin kişi “ateşkes” için yürüdü

İngiltere’de dev Gazze yürüyüşü 300 bin kişi “ateşkes” için yürüdü

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#İngiltere#Londra#Gazze

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