İngiltere’de dehşet! 9 yaşındaki kız çocuğu sokak ortasında katledildi

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Boston'da 9 yaşındaki bir kız çocuğunun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis cinayet soruşturması başlattı.

Lincolnshire Polisi, memurların dün akşam saat 18.20 civarında Fountain Lane'deki olay yerine çağrıldığını söyledi.

Çocuğun cesedinin yolda, şerit çizgilerinin üzerinde bulunduğu açıklandı…

Görevliler, bölgenin kordon altına alındığını ve olay yerinde inceleme başlattıklarını söyledi.

Polis, olayın cinayet olarak değerlendirildiğini söyledi.

Lincolnshire, Boston, küçük bir yerleşim yeri olsa da suç oranları çok yüksek

Perşembe gecesi geç saatlerde olay yerine, bir ara sokağın iki tarafına bir polis arabası konuşlandırıldı ve bölgeyi de kordon altına aldı.

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Beyaz takım elbiseli iki adli tıp görevlisinin bu sabah erken saatlerde olay yerinde çalıştıkları görüldü.

Küçük sarı işaretlerle işaretlenmiş ara sokağın ortasında büyük bir nesne görünüyordu. Üzeri sıkıca örtülmüştü.

Bu görüntü kurbanın hâlâ olay yerinde olup olmadığı sorusunu ya da delillerin korunmaya çalışıldığı ihtimallerini akla getirdi.

Kurbanın ailesine haber verildi ve polis güçleri “Bu inanılmaz zor zamanda tüm iyi dileklerinin onlarla birlikte olduğu.” söylendi. Kısa açıklama da “Kurbanın ailesi uzman eğitimli memurlar tarafından desteklenecektir.” Denildi.

Boston ve Skegness bölgelerinin Muhafazakâr Milletvekili Matt Warman, cinayet soruşturmasına ulusal yardımın sağlandığından emin olmak için bakanlıklarla temas halinde olduğunu söyledi.

Warman, olayı “Bu akşam Boston'da çok sarsıcı haberler var” diyerek duyurdu.

Bölgenin Muhafazakâr Parti vekili olayı sosyal medyadan paylaşarak ülke çapında yardım talep ettiğini açıkladı

2016'daki İçişleri Bakanlığı rakamları, küçük liman kasabasının İngiltere ve Galler'deki en “cani” yer olduğunu açıklamıştı.

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Veriler, Eylül 2015'e kadar olan dönemde Boston'da iki cinayet ve sekiz cinayete teşebbüs olduğunu gösterdi, yani her 100.000 kişi için 15 cinayet suçu oranı vardı.

Bu, Eylül 2015'e kadar olan dönem için İngiltere ve Galler'de kişi başına en yüksek oran olarak bulundu.

2021'de Boston'daki genel suç oranı, 1000 kişi başına 100 suçtu ve onu Lincolnshire'daki en tehlikeli orta büyüklükteki kasaba haline getirdi.

Boston, bir bütün olarak İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'daki en tehlikeli 55. orta ölçekli kasaba.

Olay halkta büyük infial yaratırken olay yerindeki gri tenteyle kapatılan bölge soru işareti doğurdu

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Henüz 9 yaşındaki bir kız Lincolnshire caddesinde, güpegündüz bıçaklanarak öldürülmesinden duyulan korku çok büyük oldu.

Öldürülen çocuk İngiltere'nin bıçaklı saldırılar sarmalının en genç kurbanı olmasıyla halka 'derin bir şok' yaşattı.

Bıçaklı saldırı suçlarını içeren suçları gösteren son rakamlar, bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı.