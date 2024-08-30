İngiltere'de değişim rüzgarı: Yeni başbakan Demir Leydi'nin portresini indirdi

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İngiltere'de başbakanlık görevine gelen İşçi Partisi lideri Keir Starmer, ülkenin efsane başbakanı Margaret Thatcher'ın portresini Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan kaldırdı.

The Guardian'da yer alan habere göre, İngiltere'deki İşçi Partisi'nin kıdemli danışmanı Tom Baldwin, İskoçya'nın Glasgow kentindeki düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Başbakan Starmer ile görüştüğünü belirten Baldwin, "Size bu şekilde bakması biraz rahatsız edici değil mi? Portreden kurtulmayacak mısınız?" sorularını başbakana yönelttiğini ve başbakanın cevap olarak evet anlamında başını salladığını söyledi.

Baldwin, portrenin kaldırıldığını "kurtuldu" sözleriyle açıkladı.

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Starmer, 2023 Aralık'ta İngiltere'ye “anlamlı bir değişim” getirdiği için Thatcher'ı övmüş, Sunday Telegraph gazetesindeki yazısında uyguladığı ekonomi politikaları ile Thatcher'ın “girişimci ruhu serbest bıraktığını” söylemişti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da gayri resmi olarak Thatcher Odası olarak bilinen ve burada sergilenen portre, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in yerine göreve gelen Gordon Brown tarafından yaptırılmıştı. Anonim bir bağışçı tarafından 100 bin sterlin karşılığında Richard Stone'a çizdirilen eser, eski bir başbakanın Başbakanlık Ofisi tarafından yaptırılan ilk tablosu olmuştu.

MUHALEFETTEN SERT ELEŞTİRİ

Tablonun kaldırılması kararı, Muhafazakar Parti içinde bazı kesimler tarafından eleştirildi.

Milletvekili Greg Smith, tablonun kaldırılması kararının "zavallılık" olduğunu ve Starmer'in İngiltere tarihine ve önceki başbakanlara "saygısı olmadığını" söyledi.

İskoçya'daki Muhafazakar ve Birlikçi Partisi'nden Murdo Fraser, karara ilişkin “Küstahça bir hareket gibi görünüyor ama belki de Sir Keir Starmer, başarılarına asla yaklaşamayacağı dünyaca ünlü bir liderin bakışlarından korkmuştur” dedi.

MARGARET THATCHER KİMDİR?





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3 Ekim 1925'te İngiltere'nin Grantham şehrinde doğan Thatcher, İngiltere’nin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti. Margaret Thatcher, 1979’da Muhafazakar Parti’nin seçim zaferiyle 11 yıl iktidarda kaldı. 1990 yılına kadar süren başbakanlık dönemi, Thatcher'ın "Demir Leydi" unvanını kazanmasında etkili oldu.

Thatcher, ekonomik reformlar, özelleştirmeler ve sendikalara karşı sert tutumuyla dikkat çekti. Özellikle serbest piyasa ekonomisi ve devlet müdahalesinin azaltılması konusundaki politikaları, Thatcherizm olarak anıldı.

1990 yılında parti içindeki muhalefet nedeniyle istifa etmek zorunda kalan Thatcher’ın yerine John Major geçti. Thatcher, 8 Nisan 2013'te Londra’da hayatını kaybetti.