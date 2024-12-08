İngiltere’de Darragh alarmı

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Çok nadir verilen bu alarm seviyesi, hava koşullarının hayati tehlike oluşturabileceği anlamına geliyor. Şiddetli rüzgârlar, yoğun yağış ve fırtına koşulları nedeniyle milyonlarca kişiye evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Schiphol Havalimanı, devam eden kötü hava koşulları nedeniyle yolculara gecikme ve iptallere hazırlıklı olmalarını tavsiye etti. Şiddetli rüzgârların uçuşları etkilemesiyle dün 100’den fazla uçuş iptal edildi.