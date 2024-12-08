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İngiltere’de Darragh alarmı

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#İngiltere#Darragh Fırtınası#Galler
İngiltere’de Darragh alarmı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 07:00

İngiltere’de birçok kenti etkisi altına alan Darragh fırtınası nedeniyle, ülkenin güneybatısında ve Galler’de “kırmızı alarm” verildi.

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Çok nadir verilen bu alarm seviyesi, hava koşullarının hayati tehlike oluşturabileceği anlamına geliyor. Şiddetli rüzgârlar, yoğun yağış ve fırtına koşulları nedeniyle milyonlarca kişiye evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

İngiltere’de Darragh alarmı

Öte yandan Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Schiphol Havalimanı, devam eden kötü hava koşulları nedeniyle yolculara gecikme ve iptallere hazırlıklı olmalarını tavsiye etti. Şiddetli rüzgârların uçuşları etkilemesiyle dün 100’den fazla uçuş iptal edildi.

 

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#İngiltere#Darragh Fırtınası#Galler

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