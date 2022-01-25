İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken Başbakan Johnson için doğum günü düzenlendiği ortaya çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbulda kar devam edecek mi Canlı yayında açıkladıİstanbul'da kar devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı#İstanbul Kar
Yeni vergi avantajı kime ne getiriyorYeni vergi avantajı kime ne getiriyor?#Asgari Ücret
G.Sarayın getirdiği Campos şaşkın: Bu takım Barcelona mıG.Saray'ın getirdiği Campos şaşkın: Bu takım Barcelona mı?#Galatasaray
İstanbul kara teslim Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı... Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandıİstanbul kara teslim! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı... Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı#Yoğun Kar
Erdoğan talimat verdi Soylu ve Karaismailoğlu İstanbula geldiErdoğan talimat verdi! Soylu ve Karaismailoğlu İstanbul'a geldi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Turizm merkezleri yoğun kar altında Yıllık sonra ilk... Yollar kapandıTurizm merkezleri yoğun kar altında! Yıllık sonra ilk... Yollar kapandı#Kar Yağışı
Yine yakalandı... Çok konuşulacak itirafYine yakalandı... Çok konuşulacak itiraf#Boris Johnson
İşte Bitcoini yükselten sebep Fitchin açıklamasına dikkat...İşte Bitcoin'i yükselten sebep! Fitch'in açıklamasına dikkat...#Kripto Para
Komşuda Elpis alarmı... Kar hayatı felç etti Ordu yardıma çağrıldıKomşuda Elpis alarmı... Kar hayatı felç etti! Ordu yardıma çağrıldı#Yunanistan
Fenerbahçede ayrılık haftası 6 önemli isim...Fenerbahçe'de ayrılık haftası! 6 önemli isim...#Fenerbahçe
Numan Kurtulmuş: Sedef Kabaşın sözleri milli iradeye hakarettirNuman Kurtulmuş: Sedef Kabaş'ın sözleri milli iradeye hakarettir#Numan Kurtulmuş
Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum'Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum!'#Ayberk Pekcan
Mikrofonu açık unuttu... Bidendan skandal sözler: Muhabire küfür ettiMikrofonu açık unuttu... Biden'dan skandal sözler: Muhabire küfür etti!#Joe Biden
Umuttan mı Umutsuzluktan mıUmuttan mı? Umutsuzluktan mı?#Fatma Girik
Uyanmak için en güzel manzara'Uyanmak için en güzel manzara'#Ünlülerden Kar Manzaraları
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken Başbakan Johnson için doğum günü düzenlendiği ortaya çıktı

#Boris Johnson#İngiltere#Dünya
İngilterede Covid kısıtlamaları sürerken Başbakan Johnson için doğum günü düzenlendiği ortaya çıktı

İngiltere'de Başbakanlık, ilk koronavirüs kısıtlamalarının uygulandığı Haziran 2020'de Başbakanlık çalışanlarının Boris Johnson'ın doğum gününü kutlamak için Başbakanlık konutunda bir araya geldiğini kabul etti.

Haberin Devamı

ITV News'e göre 30'a yakın kişinin katıldığı etkinlikte İyi Ki Doğdun şarkısı söylendi ve pasta servisi yapıldı. Başbakanlık, çalışanların Başbakan Johnson'a mutlu bir yaş dilemek için 10 dakikadan kısa süreliğine bir araya geldiğini belirtti.

Etkinlik sırasındaki kapanma kuralları, İngiltere'de kapalı ortamlarda çoğu durumda ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklıyordu. ITV'ye göre 19 Haziran'da gerçekleşen etkinlik, Başbakan Johnson'ın şehir dışındaki bir resmi ziyaretinin dönüşünde, sürpriz olarak düzenlendi.

Ardından da Johnson, Başbakanlık konutunda aile arkadaşlarını ağırladı. Öte yandan bir Başbakanlık sözcüsü haberin bu kısmını yalanladı ve "Bu kesinlikle doğru değil. Başbakan kurallara uygun bir şekilde az sayıda aile mensubunu açık havada ağırladı" dedi.

Haberin Devamı

BBC'ye bilgi veren başka bir kaynak, bu ikinci etkinliğin Başbakanlık konutunun bahçesinde düzenlendiğini, Johnson'ın aile üyelerinin katıldığını söyledi.

RAPOR BU HAFTA YAYINLANACAK

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Sir Keir Starmer "Başbakanın kendi koyduğu kurallara uyması gerektiğine inanmadığını gösteren bir kanıt daha" dedi ve Johnson'ı istifaya davet etti.

Bu doğum günü etkinliğinin ortaya çıkmasından önce de Başbakan Boris Johnson, koronavirüs kısıtlamaları sürerken Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen en az bir partiye katıldığı için istifa baskısı altındaydı. İddialarla ilgili soruşturma raporunun bu hafta yayımlanması bekleniyor.

Gözden Kaçmasın

Boris Johnson: İstifa baskısı altındaki İngiltere Başbakanı için kritik haftaBoris Johnson: İstifa baskısı altındaki İngiltere Başbakanı için kritik haftaHaberi görüntüle

Soruşturmayı yürüten Sue Gray'in raporunu hangi gün yayımlayacağı bilinmiyor. Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings'in bugün Gray'in ekibine ifade vermesi bekleniyor.

Hükümeti, Johhson'ın görevden ayrılmasını isteyen milletvekillerine karşı 'şantaj yapmakla' suçlayan iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden William Wragg de bu hafta polisle bir arfaya gelecek.

Geçtiğimiz hafta şantaj iddialarını dile getiren Wragg, kendisi gibi tehdit edilen diğer milletvekillerinin de polise başvurmasını istedi. Wragg, olası bir soruşturmanın başbakanlık değil bağımsız uzmanlarca yapılması gerektiğini söyledi. Başbakanlık ise iddialarla ilgili bir kanıtın olmadığını söylüyor.

Haberin Devamı

Muhafazakar Parti'nin bazı milletvekilleri, koronavirüs kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu'nda partiler düzenlendiğinin ortaya çıkması sonrası Johnson'ın istifasını talep ediyor. Şu anda Kabine Ofisi'nde müsteşar olan Gray, Başbakanlık Konutu'ndaki partilerle ilgili iddiaları araştırıyor.

Basında çıkan haberlere göre, pandemide yürürlükte olan kısıtlamalar sırasında Başbakanlık Konutu'nda ve diğer hükümet dairelerinde 16 farklı toplantı yapıldı.

Gözden Kaçmasın

İngiltere Başbakanı Johnson, istifasını isteyen Muhafazakar Parti milletvekillerine şantaj yapıldığını reddettiİngiltere Başbakanı Johnson, istifasını isteyen Muhafazakar Parti milletvekillerine şantaj yapıldığını reddettiHaberi görüntüle

Bunlardan biri de 20 Mayıs 2020'de verilen parti. Başbakan Johson bu partiye katıldığını itiraf etti. Ancak bunun bir "iş etkinliği" olduğunu öne süren Johnson, çabalarından dolayı personele teşekkür etmek için burada yalnızca 25 dakika kaldığını söyledi.

Haberin Devamı

Gray ayrıca 16 Nisan 2021'de Kraliçe İkinci Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreninin öncesinde düzenlenen iki etkinlik üzerinde de çalışıyor. Başbakanlık, Nisan ayındaki iki etkinlik için Buckingham Sarayı'ndan özür dilemişti.

Gray'den, etkinliklerin niteliğine, amacına ve kimlerin katıldığına bakması istendi. Soruşturma Başbakan Johnson tarafından talep edildi. Tarafsız olması gereken Gray, raporunu Johnson'a verecek.

BBC Politika Muhabiri Damian Grammaticas'a göre, Johnson'ın görevi için en büyük tehdit Gray'in raporu olacak. Johnson'ın yanlış bir şey yapmadığına inandığı ve bu inançla da görevine devam etmeye kararlı olduğu bildiriliyor.

Haberin Devamı

Şu ana kadar altı Muhafazakar Partili milletvekili, Johnson'a güvenmediğini açıkça kamuoyuna duyurdu.

Boris Johnson hakkında Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda güven oylaması yapılabilmesi için partinin 360 milletvekilinden 54'ünün bu yöndeki taleplerini parti yönetimine bildirmesi gerekiyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Boris Johnson#İngiltere#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail
Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı

Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!

#Fatma Girik

BAKMADAN GEÇME!

Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail
Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı

Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!

#Fatma Girik